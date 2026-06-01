À Porto-Vecchio, les élus se sont confrontés aux réalités de l’artisanat local

L’objectif de cette immersion était de permettre aux élus de mieux appréhender les réalités auxquelles sont confrontées les entreprises de proximité, en échangeant directement avec leurs dirigeants sur des sujets comme la transmission, l’attractivité des métiers, les charges ou encore les difficultés liées au développement d’une activité sur un territoire insulaire tel que la Corse.



La matinée a débuté sur un chantier menée par une entreprise de travaux de plâtrerie. Au député Colombani, l’entrepreneur Philippe Goncalves a exposé les problématiques auxquelles il est confronté au quotidien, notamment le manque de personnel et le poids d’un agenda administratif devenu particulièrement chargé. Paul-André Colombani s’est montré attentif aux préoccupations exprimées : « On a échangé sur les perspectives de formation des apprentis, les différentes normes, les déchets dans les bâtiments… », a expliqué le député, qui entend relayer ces réalités auprès des organisations patronales dans le cadre des discussions budgétaires.



Du chantier à la fabrication des canistrelli



Deuxième étape de cette matinée : la découverte de la SAS Tavula, installée à Trinité de Porto-Vecchio, dans la cuisine de l’ancien Bikers Caffè. Le député a cette fois mis la main à la pâte, participant à la préparation d’une recette de canistrelli dans un batteur mélangeur de 30 litres. C’est dans cette cuisine, en avril, qu’a démarré l’aventure Tascadoro, du nom de la marque de canistrelli fabriqués et commercialisés par le Porto-Vecchiais François-Marie Scelo. Une aventure qui est née d’une reconversion. François-Marie Scelo est l’ancien gérant du Bikers Caffè, qu’il a décidé de fermer en novembre dernier pour pouvoir se concentrer pleinement sur les canistrelli. « Il y a un an, je n’avais encore jamais fait de canistrelli de ma vie. C’est une amie qui m’a appris. Elle m’avait proposé d’en faire pour accompagner les cafés que je servais. Puis c’est allé très vite. » Aujourd’hui, ses biscuits, - dont la particularité est d’explorer des saveurs exotiques, telles que la rose de Damas ou le pain d’épices, - sont distribués auprès de 19 revendeurs en Corse, principalement dans l’Extrême-Sud, mais aussi à Ajaccio, Sartène, Bastia ou Migliacciaru.



