La CCI de Haute-Corse au Premier ministre : "l'impact de l'insularité sur la performance économique des entreprises"

Cette étude vise à valoriser les difficultés liées à l'insularité rencontrées par les entreprises corses. En effet, les caractéristiques de l'île impliquent des difficultés créant des coûts cachés.Pour identifier et mesurer ces surcoûts liés à l'insularité, une revue de littérature et des entretiens avec des chefs d'entreprises ont été menés. Puis, une méthodologie de calcul s'appuyant sur des données publiques et sur un questionnaire complété par plus de 2 000 chefs d'entreprises a été élaborée. Après une première étude sur ce sujet en 2018, cette deuxième version apporte des améliorations sur la représentativité de l'échantillon et le modèle en lui-même.





Cette deuxième étude confirme les principales conclusions obtenues en 2018. En effet, les résultats démontrent que l'insularité crée des surcoûts pour les entreprises, qui représentent environ 9% du chiffre d'affaires par an (8,9% +/- 0,5% en 2019, 10,2% en 2018). Ces surcoûts sont liés à l'éloignement géographique, à l'étroitesse des marchés et aux incertitudes d'approvisionnement.



Par ailleurs, le tissu économique corse est composé en majorité d'entreprises de moins de 10 salariés. Par conséquent, une analyse a été menée sur les entreprises au chiffre d'affaires inférieur à 750 K€. Cela confirme que ces entreprises souffrent particulièrement des difficultés liées à l'insularité, qui pèsent plus sur leur chiffre d'affaires que pour les autres entreprises.





Par ailleurs, quatre secteurs essentiels à l'économie corse ont été particulièrement étudiés : commerce (agroalimentaire compris), construction, hébergement et restauration et transport et entreposage. Il en ressort que les secteurs les plus pénalisés par l'insularité sont le transport et l'entreposage et l'hébergement et la restauration. Ces secteurs sont respectivement particulièrement concernés par les difficultés liées à l'éloignement et à l'étroitesse du marché du recrutement.





Enfin, cette étude apporte un éclairage sur les difficultés liées aux ressources humaines, qui apparaissent comme particulièrement pénalisantes pour les entreprises. Ainsi, le surcoût pesant le plus dans le résultat total découle de la durée de vacance de poste plus importante en Corse que sur le continent.





Une analyse supplémentaire a été menée en 2019 sur les entreprises échangeant des marchandises avec le continent. En effet, certaines entreprises n'évoluent que sur le marché corse et n'ont que très peu d'interactions avec le continent. Le seul surcoût lié au transport de marchandises pénalisant ces entreprises est lié au transport routier sur l'île. En revanche, les entreprises souhaitant évoluer sur d'autres marchés, et échangeant par conséquent des marchandises avec le continent, rencontrent de nombreux surcoûts liés à l'éloignement : surstockage, suréquipement, charges d'approvisionnement ou encore coût du transport maritime.

Ainsi, les surcoûts liés au transport de marchandises pèsent pour 5,3% du chiffre

d'affaires par an en moyenne pour ces entreprises, contre 3,5% pour les autres. Les

entreprises corses évoluant dans d'autres marchés doivent donc surmonter ces surcoûts avant de pouvoir concurrencer les entreprises du continent.