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A màghjina - U soffiu turchinu di Calvi


La rédaction le Samedi 20 Juin 2026 à 07:05

Depuis les remparts de la citadelle, la baie de Calvi dévoile toute sa beauté. Entre le bleu profond de la Méditerranée et les reliefs de la Balagne baignés par la lumière dorée de fin de journée, le panorama offre un instant suspendu.
Si, comme Michel Andreucci, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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