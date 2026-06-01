A màghjina - U soffiu turchinu di Calvi
La rédaction le Samedi 20 Juin 2026 à 07:05
Depuis les remparts de la citadelle, la baie de Calvi dévoile toute sa beauté. Entre le bleu profond de la Méditerranée et les reliefs de la Balagne baignés par la lumière dorée de fin de journée, le panorama offre un instant suspendu.
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(Photo : Michel Andreucci)