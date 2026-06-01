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Ajaccio : le festival Cars and Swing fait revivre les années 50 à la Citadelle entre voitures anciennes et jazz


Jeanne Soury le Samedi 20 Juin 2026 à 09:30

Les 23 et 24 juin 2026, la Citadelle d’Ajaccio accueillera la première édition du festival Cars and Swing. Entre exposition de véhicules anciens, scénographie immersive et concerts de big band, l’événement entend proposer bien plus qu’un rassemblement : une véritable plongée dans l’univers des années 50, pensée comme un espace de culture, de transmission et de rencontre intergénérationnelle.



Ajaccio : le festival Cars and Swing fait revivre les années 50 à la Citadelle entre voitures anciennes et jazz
Pour cette première édition du festival Cars and Swing, la Citadelle d’Ajaccio se métamorphosera, les 23 et 24 juin, en décor inspiré des grandes heures de l’après-guerre. De 16h à 23h30, le site historique deviendra un village rétro où plus d’une trentaine de véhicules anciens seront présentés dans des espaces thématiques scénographiés. Stations-service américaine, ancien garage, grange d’époque, plage rétro ou encore univers dédié à la course automobile : tout est pensé pour recréer une atmosphère immersive.

« L’ADN du festival, c’est vraiment d’être transporté dans le passé et dans les années 50 », résume André Paoli, président du Rétro Club Automobile ajaccien et organisateur de l’événement. Au cœur du projet, la musique occupe une place centrale. Chaque soir, à partir de 21 heures, un Maxi Big Band d’environ 45 musiciens se produira dans l’enceinte de la Citadelle. Cette formation réunit des musiciens issus du Mini Big Band du Conservatoire Henri Tomasi et du Big Band de Limoux.

Une alliance artistique que défend André Paoli, également enseignant au Conservatoire Henri Tomasi : « J’enseigne la batterie jazz et musique actuelle, et je dirige un big band. Je cherchais justement à faire converger ces deux mondes, ces deux passions : la musique et les véhicules anciens », explique-t-il, en évoquant la genèse du projet. Cette dimension musicale vise à dépasser le simple cadre d’un rassemblement automobile pour proposer une expérience culturelle complète, où les publics se croisent et se mêlent.

Un projet culturel pensé comme un lieu de transmission

Au-delà du spectacle, les organisateurs revendiquent une ambition culturelle forte. Marie-France Colonna D’Istria, adjointe à la culture de la ville d’Ajaccio, souligne l’importance du tissu associatif dans ce type d’initiatives : « C’est avec beaucoup d’émotion qu’on accompagne ces associations qui font culture et qui sont aussi un lien social et d’ouverture vers d’autres horizons. Cela permet de faire vivre la transmission et d’ouvrir la voie aux jeunes générations », insiste-t-elle.

Ajaccio : le festival Cars and Swing fait revivre les années 50 à la Citadelle entre voitures anciennes et jazz
Cette logique de transmission est au cœur du festival, qui entend aussi sensibiliser les plus jeunes à une époque qu’ils n’ont pas connue, mais dont l’héritage reste très présent dans la mémoire collective.

Le festival Cars and Swing n’est pas né d’une impulsion soudaine, mais d’une construction progressive. Le président du rétro club insiste sur ce point : « On n’a pas décidé de lancer un festival comme ça. Ça a été mûrement réfléchi. Je pense qu’il y a une place pour ce festival dans le paysage ajaccien », affirme André Paoli. L’événement repose sur la mobilisation de plusieurs acteurs : passionnés d’automobile, musiciens, artistes, bénévoles et partenaires publics et privés. Une diversité qui, selon les organisateurs, constitue la force du projet.

Entre immersion et surprises gardées secrètes

Si une grande partie de la programmation est connue, certaines animations resteront volontairement confidentielles jusqu’au jour J, afin de préserver l’effet de surprise.

Quelques éléments ont néanmoins été dévoilés, comme la présence d’un dispositif de projection permettant de revivre les trajets emblématiques des années 50, notamment les descentes de la nationale 7 vers le sud de la France. « Il y aura un rétroprojecteur avec des films d’époque, sur la nationale 7 notamment, pour montrer comment les gens voyageaient à cette époque. C’est très intéressant d’avoir cette conscience de ce qui se passait », souligne André Paoli.

Pensé comme un événement populaire, familial et intergénérationnel, Cars and Swing ambitionne de s’inscrire durablement dans le paysage culturel ajaccien.




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