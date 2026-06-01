Ajaccio : le festival Cars and Swing fait revivre les années 50 à la Citadelle entre voitures anciennes et jazz

Pour cette première édition du festival Cars and Swing, la Citadelle d’Ajaccio se métamorphosera, les 23 et 24 juin, en décor inspiré des grandes heures de l’après-guerre. De 16h à 23h30, le site historique deviendra un village rétro où plus d’une trentaine de véhicules anciens seront présentés dans des espaces thématiques scénographiés. Stations-service américaine, ancien garage, grange d’époque, plage rétro ou encore univers dédié à la course automobile : tout est pensé pour recréer une atmosphère immersive.
« L’ADN du festival, c’est vraiment d’être transporté dans le passé et dans les années 50 », résume André Paoli, président du Rétro Club Automobile ajaccien et organisateur de l’événement. Au cœur du projet, la musique occupe une place centrale. Chaque soir, à partir de 21 heures, un Maxi Big Band d’environ 45 musiciens se produira dans l’enceinte de la Citadelle. Cette formation réunit des musiciens issus du Mini Big Band du Conservatoire Henri Tomasi et du Big Band de Limoux.
Une alliance artistique que défend André Paoli, également enseignant au Conservatoire Henri Tomasi : « J’enseigne la batterie jazz et musique actuelle, et je dirige un big band. Je cherchais justement à faire converger ces deux mondes, ces deux passions : la musique et les véhicules anciens », explique-t-il, en évoquant la genèse du projet. Cette dimension musicale vise à dépasser le simple cadre d’un rassemblement automobile pour proposer une expérience culturelle complète, où les publics se croisent et se mêlent.
Un projet culturel pensé comme un lieu de transmission
Au-delà du spectacle, les organisateurs revendiquent une ambition culturelle forte. Marie-France Colonna D’Istria, adjointe à la culture de la ville d’Ajaccio, souligne l’importance du tissu associatif dans ce type d’initiatives : « C’est avec beaucoup d’émotion qu’on accompagne ces associations qui font culture et qui sont aussi un lien social et d’ouverture vers d’autres horizons. Cela permet de faire vivre la transmission et d’ouvrir la voie aux jeunes générations », insiste-t-elle.
« L’ADN du festival, c’est vraiment d’être transporté dans le passé et dans les années 50 », résume André Paoli, président du Rétro Club Automobile ajaccien et organisateur de l’événement. Au cœur du projet, la musique occupe une place centrale. Chaque soir, à partir de 21 heures, un Maxi Big Band d’environ 45 musiciens se produira dans l’enceinte de la Citadelle. Cette formation réunit des musiciens issus du Mini Big Band du Conservatoire Henri Tomasi et du Big Band de Limoux.
Une alliance artistique que défend André Paoli, également enseignant au Conservatoire Henri Tomasi : « J’enseigne la batterie jazz et musique actuelle, et je dirige un big band. Je cherchais justement à faire converger ces deux mondes, ces deux passions : la musique et les véhicules anciens », explique-t-il, en évoquant la genèse du projet. Cette dimension musicale vise à dépasser le simple cadre d’un rassemblement automobile pour proposer une expérience culturelle complète, où les publics se croisent et se mêlent.
Un projet culturel pensé comme un lieu de transmission
Au-delà du spectacle, les organisateurs revendiquent une ambition culturelle forte. Marie-France Colonna D’Istria, adjointe à la culture de la ville d’Ajaccio, souligne l’importance du tissu associatif dans ce type d’initiatives : « C’est avec beaucoup d’émotion qu’on accompagne ces associations qui font culture et qui sont aussi un lien social et d’ouverture vers d’autres horizons. Cela permet de faire vivre la transmission et d’ouvrir la voie aux jeunes générations », insiste-t-elle.
Cette logique de transmission est au cœur du festival, qui entend aussi sensibiliser les plus jeunes à une époque qu’ils n’ont pas connue, mais dont l’héritage reste très présent dans la mémoire collective.
Le festival Cars and Swing n’est pas né d’une impulsion soudaine, mais d’une construction progressive. Le président du rétro club insiste sur ce point : « On n’a pas décidé de lancer un festival comme ça. Ça a été mûrement réfléchi. Je pense qu’il y a une place pour ce festival dans le paysage ajaccien », affirme André Paoli. L’événement repose sur la mobilisation de plusieurs acteurs : passionnés d’automobile, musiciens, artistes, bénévoles et partenaires publics et privés. Une diversité qui, selon les organisateurs, constitue la force du projet.
Entre immersion et surprises gardées secrètes
Si une grande partie de la programmation est connue, certaines animations resteront volontairement confidentielles jusqu’au jour J, afin de préserver l’effet de surprise.
Quelques éléments ont néanmoins été dévoilés, comme la présence d’un dispositif de projection permettant de revivre les trajets emblématiques des années 50, notamment les descentes de la nationale 7 vers le sud de la France. « Il y aura un rétroprojecteur avec des films d’époque, sur la nationale 7 notamment, pour montrer comment les gens voyageaient à cette époque. C’est très intéressant d’avoir cette conscience de ce qui se passait », souligne André Paoli.
Pensé comme un événement populaire, familial et intergénérationnel, Cars and Swing ambitionne de s’inscrire durablement dans le paysage culturel ajaccien.
Le festival Cars and Swing n’est pas né d’une impulsion soudaine, mais d’une construction progressive. Le président du rétro club insiste sur ce point : « On n’a pas décidé de lancer un festival comme ça. Ça a été mûrement réfléchi. Je pense qu’il y a une place pour ce festival dans le paysage ajaccien », affirme André Paoli. L’événement repose sur la mobilisation de plusieurs acteurs : passionnés d’automobile, musiciens, artistes, bénévoles et partenaires publics et privés. Une diversité qui, selon les organisateurs, constitue la force du projet.
Entre immersion et surprises gardées secrètes
Si une grande partie de la programmation est connue, certaines animations resteront volontairement confidentielles jusqu’au jour J, afin de préserver l’effet de surprise.
Quelques éléments ont néanmoins été dévoilés, comme la présence d’un dispositif de projection permettant de revivre les trajets emblématiques des années 50, notamment les descentes de la nationale 7 vers le sud de la France. « Il y aura un rétroprojecteur avec des films d’époque, sur la nationale 7 notamment, pour montrer comment les gens voyageaient à cette époque. C’est très intéressant d’avoir cette conscience de ce qui se passait », souligne André Paoli.
Pensé comme un événement populaire, familial et intergénérationnel, Cars and Swing ambitionne de s’inscrire durablement dans le paysage culturel ajaccien.
-
Un incendie se déclare à bord du GNV Azzurra au large de la Corse : plus de 870 personnes secourues
-
A màghjina - U soffiu turchinu di Calvi
-
U tempu in Corsica
-
Proposition sexuelle à une mineure : un quadragénaire, piégé par un internaute, écroué à Ajaccio
-
Ligue 2. Johan Cavalli nommé adjoint de Thierry Debès, rejoint la filière ajaccienne de Pau