Ajaccio : le festival Cars and Swing fait revivre les années 50 à la Citadelle entre voitures anciennes et jazz

Pour cette première édition du festival Cars and Swing, la Citadelle d’Ajaccio se métamorphosera, les 23 et 24 juin, en décor inspiré des grandes heures de l’après-guerre. De 16h à 23h30, le site historique deviendra un village rétro où plus d’une trentaine de véhicules anciens seront présentés dans des espaces thématiques scénographiés. Stations-service américaine, ancien garage, grange d’époque, plage rétro ou encore univers dédié à la course automobile : tout est pensé pour recréer une atmosphère immersive.



« L’ADN du festival, c’est vraiment d’être transporté dans le passé et dans les années 50 », résume André Paoli, président du Rétro Club Automobile ajaccien et organisateur de l’événement. Au cœur du projet, la musique occupe une place centrale. Chaque soir, à partir de 21 heures, un Maxi Big Band d’environ 45 musiciens se produira dans l’enceinte de la Citadelle. Cette formation réunit des musiciens issus du Mini Big Band du Conservatoire Henri Tomasi et du Big Band de Limoux.



Une alliance artistique que défend André Paoli, également enseignant au Conservatoire Henri Tomasi : « J’enseigne la batterie jazz et musique actuelle, et je dirige un big band. Je cherchais justement à faire converger ces deux mondes, ces deux passions : la musique et les véhicules anciens », explique-t-il, en évoquant la genèse du projet. Cette dimension musicale vise à dépasser le simple cadre d’un rassemblement automobile pour proposer une expérience culturelle complète, où les publics se croisent et se mêlent.



Un projet culturel pensé comme un lieu de transmission



Au-delà du spectacle, les organisateurs revendiquent une ambition culturelle forte. Marie-France Colonna D’Istria, adjointe à la culture de la ville d’Ajaccio, souligne l’importance du tissu associatif dans ce type d’initiatives : « C’est avec beaucoup d’émotion qu’on accompagne ces associations qui font culture et qui sont aussi un lien social et d’ouverture vers d’autres horizons. Cela permet de faire vivre la transmission et d’ouvrir la voie aux jeunes générations », insiste-t-elle.