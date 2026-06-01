L’histoire de la Corse sous l'Empire romain s’invite à l’école de Santa Maria di Lota

(Photos : Gérard Baldocchi)





Boucliers à portée de main, casques sur la tête et équipements militaires du Ier siècle exposés dans le hall d’entrée : les élèves de l’école élémentaire de Santa Maria di Lota ont effectué un voyage dans le temps ce vendredi matin. Après avoir fait découvrir aux enfants les deux guerres mondiales et la Libération de Bastia, l’association Corsica 1943 les a cette fois plongés dans l’histoire de la Corse à l’époque romaine. « On leur présente une cohorte de soldats auxiliaires qui correspond aux troupes dans lesquelles les Corses se sont majoritairement engagés lors de l’Empire romain, c’est-à-dire les troupes auxiliaires d'infanterie et la marine », expliquent Didier, Thierry, Gilles et Kévin, bénévoles au sein de l’association.





Au cours de la séance, ils ont présenté les tenues et les équipements utilisés par les soldats au Ier siècle. Une manière concrète d’aborder cette période historique tout en expliquant aux enfants la différence entre les auxiliaires, recrutés parmi les peuples de l’Empire, et les légionnaires, bénéficiant de la citoyenneté romaine. « On essaie de leur parler de leurs différentes missions et de leur faire comprendre que les auxiliaires étaient des unités polyvalentes qui s’occupaient de la police, des brigades de cavalerie, du maritime, ce que les légionnaires ne faisaient pas. On le fait de cette façon parce que si on reste sur du texte, ça serait trop lourd pour les enfants. On essaie justement de vulgariser un maximum pour que les enfants prennent du plaisir et puissent retenir quelques anecdotes. »

