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140 km en 32 h 22 minutes : Aurore Vallar établit le record féminin du Mare à Mare Nord


Christophe Giudicelli le Samedi 20 Juin 2026 à 10:44

En terminant les 140 kilomètres du Mare à Mare Nord qui séparent Moriani à Cargèse en 32 heures et 22 minutes, Aurore Vallar établit le nouveau temps de référence féminin sur ce parcours emblématique qui traverse la Haute-Corse d’est en ouest.



140 km en 32 h 22 : Aurore Vallar établit le record féminin du Mare à Mare Nord
140 km en 32 h 22 : Aurore Vallar établit le record féminin du Mare à Mare Nord
Partie de Moriani le jeudi 18 juin au soir, la traileuse  de Sorbo-Ocagnano a rejoint Cargèse ce samedi au petit matin, accompagnée de ses équipes. En terminant les 140 kilomètres du parcours et ses 9 000 mètres de dénivelé positif en 32 heures et 22 minutes, celle qui fut la première Corse à terminer l’Ultra-Trail du Mont-Blanc en 2023 détient désormais le record féminin du Mare à Mare Nord en proposant pour la première fois un temps de référence.

Encore trop méconnu du grand public, cet itinéraire offre pourtant un formidable terrain de jeu aux amateurs de trail longue distance. Il traverse certains des plus beaux paysages du nord de l'île, de la Castagniccia aux sommets du Niolu, avant de redescendre vers la mer à Cargèse. En randonnée classique, il faut généralement une dizaine de jours pour en venir à bout.

La spécialiste des longues distances, licenciée au club Mantinum de Bastia, s’était lancée dans ce défi sans pression particulière, avec pour principale ambition de se reconnecter à la montagne et se faire plaisir sur sa discipline favorite. C’est ce qu’elle expliquait dans l’interview qu’elle avait accordée à Corse Net Infos quelques heures avant son départ.
Désormais détentrice du record féminin, nul doute que d’autres traileuses tenteront à leur tour de s’attaquer à cette référence.

Chez les hommes, le record du Mare à Mare Nord est détenu par Alexandre de Susini, auteur d’un chrono de 22 heures.
 




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