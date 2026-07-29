Comité de massif corse : Lutter contre la spéculation et favoriser les territoires de montagne

- Vous avez évoqué aussi les évolutions sur l’urbanisme, liées à la LOI Montagne III. Quelles sont-elles ?

- Nous avons fait état de nos divergences profondes avec un certain nombre d’élus qui ont voulu, de notre point de vue, créer un cheval de Troie en attaquant notamment un des amendements que j’avais porté en tant que député, et en oubliant les autres. J’avais fait adopter, et j’en suis assez fier, un certain nombre d’amendements dans la Loi 2023 qui a adapté aux réalités locales la Loi Climat et Résilience de 2021 sur le Zéro Artificialisation Nette (ZAN). La Loi 2021 fixe une règle qui a été vécue comme assez verticale, très parisienne et très centraliste et qui établit qu’en 2050, on ne pourra plus étendre l’urbanisation. Elle impose une diminution de 50 % de l’extension tous les 10 ans à partir d’une période de référence de la consommation des terres par commune qui est la période 2011-2021. Les communes, qui s’étaient le plus étendues en urbanisation et en construction, avaient une prime de la moitié de leur extension pour les décennies à venir. Par exemple, quand une commune s’était étendue de 300 ha, elle bénéficiait de 150 ha d’extension possible. Une commune rurale ou de montagne, qui avait fait zéro construction ou s’était seulement étendue sur 1000 m², n’avait plus de possibilité de s’étendre ou alors juste sur 500 m². Ce qui était profondément injuste ! Mes amendements visaient à donner à la Corse la maîtrise de cette évolution et à éviter que les communes littorales, qui se sont étendues de manière indue et pour certaines avec un taux d’extension urbaine sans équivalent dans les autres communes françaises, et qui ont construit entre 76 % et 86 % de résidences secondaires, continuent sur cette voie. Cette spécificité du littoral corse sous pression des résidences secondaires et de la spéculation immobilière affronte une autre réalité, celle des 290 communes de montagne où il n’y a pas eu d’extension ou très peu.



- De quelle façon ?

- Le premier amendement faisait du PADDUC, - c’est l’objet du débat sur la sobriété foncière que présentera Julien Paolini à l’Assemblée de Corse à la session de juillet - le lieu de la trajectoire dans le temps et dans l’espace de cette évolution vers le ZAN, c’est-à-dire le lieu de la péréquation. Il consiste à distribuer aux communes rurales et de montagne, afin qu’elles aient au moins 1 ha de droits de constructibilité, une partie des droits d’extension des communes littorales qui se sont déjà beaucoup étendues. L’urbanisation dans ces communes littorales va se poursuivre, mais de façon moindre. Ce droit à construire est conditionné par une priorité à la construction de logements permanents pour les Corses, pour les activités économiques et vise à mettre fin à la pression sur la rente foncière et immobilière des résidences secondaires qui fait flamber les prix et crée un problème d’accession à la propriété pour les insulaires, notamment sur le littoral. Le second amendement fait de la Chambre des territoires le lieu de concertation de cette évolution dans le temps et dans l’espace. Le troisième amendement permet au PADDUC de créer, dans les zones qui resteraient au Règlement national d’urbanisme (RNU), la possibilité d’interdire les résidences secondaires. Le dernier amendement donne l’obligation pour une commune de créer un document d’urbanisme, que ce soit une carte communale ou un PLU, sous couvert d’interdiction d’extension qui n’est pas une interdiction de constructibilité.



- Vous parlez de « divergences profondes ». Ciblez-vous l’amendement de votre successeur qui demandait un report global jusqu’en 2032 ?

- J’ai porté ce dernier amendement parce que la loi sur les ZAN s’appliquait en 2027 et que nous devions engager la révision du PADDUC. Entre temps, le Sénat a repoussé à 2030 l’obligation des documents d’urbanisme dans les 230 communes rurales et de montagne pour permettre la révision du PADDUC et traduire cette évolution. Nous ne sommes pas d’accord pour que dans la centaine de communes où il y a eu beaucoup d’extension urbaine, le report soit également à 2030. Nous estimons que la pression spéculative est telle qu’il faut agir, ça n’empêche pas la constructibilité en densification, ça empêche l’extension. Nous aurions aimé que le Sénat différencie deux situations différentes, mais qui sont englobées parce que toute la Corse est classée montagne. Pour pallier cette situation dans le temps, le Comité de massif, comme la loi nous y autorise aujourd’hui, a la capacité de proposer une nouvelle délimitation du massif corse. Sous des critères objectifs et pour des raisons d’urbanisme, nous pouvons dire que, géographiquement et topographiquement, le massif corse ne s’étend pas sur toute l’île. Nous pouvons le réduire dans l’espace pour mieux distinguer les communes littorales afin que leur partie littorale ne soit pas incluse dans un espace montagne. Un groupe de travail avec les élus présents a été constitué à cette fin.



- Cette position a été très critiquée. Que répondez-vous ?

- Beaucoup de choses fausses ont été dites. J’assume totalement que le littoral spéculatif ne soit pas classé montagne pour permettre une péréquation en faveur des communes de montagne et de l’intérieur dans une optique de revitalisation réelle de leur territoire. Les communes du littoral pourront continuer à construire, mais plus dans une optique de résidentialisation secondaire. Dire aussi, comme je l’ai entendu, que la spéculation foncière et immobilière ne touche pas l’intérieur, c’est faux ! Des agences immobilières commencent à promouvoir des prix moins élevés dans le piémont, le périurbain et même dans les villages de l’intérieur. S’il n’y a pas un PADDUC révisé pour conditionner la constructibilité, et dans certaines zones RNU l’interdiction des résidences secondaires, nous serons touchés par la spéculation dans l’Intérieur. On l’a vu récemment à Gavignanu, on le voit dans les publicités immobilières pour des biens à Castellu-di-Rustinu ou à Calacuccia. Ce n’est pas notre vision de la Corse. Pour nous, la spéculation et la résidentialisation sont des cancers qui emportent l’économie de la Corse. Elles créent une économie virtuelle qui est captée par quelques-uns. Dans les zones, comme l’Extrême-Sud, la forte croissance des résidences secondaires empêche le ruissellement économique. La pauvreté augmente, les classes moyennes s’appauvrissent. C’est une réalité que l’on peut chiffrer. Nous assumons notre projet de société et notre choix de faire du PADDUC le lieu où nous luttons contre la spéculation, où nous préservons les intérêts des communes de l’intérieur et de la montagne et où nous promouvons l’habitat permanent dans l’urbain.



- Pourquoi avez-vous renouvelé la gouvernance du Comité de massif ?

- C’est une obligation réglementaire et un exercice de démocratie, de transparence et de participation. La Commission permanente compte 25 membres et est composée d’élus communaux, intercommunaux et des acteurs économiques. C’est cette commission qui se penche, avant le passage en Conseil exécutif, sur toute aide apportée à chaque projet lié au Schéma montagne et donne son avis. Le premier Schéma d'aménagement, de développement et de protection de la montagne (SADPM) a été un succès reconnu par tous. Il intervient en plus-value d’autres politiques, comme le logement ou les routes, sur l’agro-pastoralisme, l’eau, l’éducation, l’électrification et sur les services de base. Le règlement des aides du deuxième schéma 2025-2030 sera présenté au mois de septembre.



Propos recueillis par Nicole MARI.