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U tempu in Corsica


La rédaction le Dimanche 21 Juin 2026 à 07:00

Il fera très chaud en Corse pour ce premier jour d'été. Alors que le soleil règne en maitre sur l'ensemble de l'île, les températures dépasseront allègrement les 30 °C dans l'après-midi et pourront monter jusqu'à 34°C dans le centre.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







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