U tempu in Corsica
La rédaction le Dimanche 21 Juin 2026 à 07:00
Il fera très chaud en Corse pour ce premier jour d'été. Alors que le soleil règne en maitre sur l'ensemble de l'île, les températures dépasseront allègrement les 30 °C dans l'après-midi et pourront monter jusqu'à 34°C dans le centre.
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