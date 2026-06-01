Bastia en deuil : Carli Viale, gardien de la mémoire maritime, s'est éteint à 66 ans

Parti à la retraite il y a seulement deux mois, il se préparait à affronter la maladie ce mercredi, elle en a décidé autrement.

Pour beaucoup, son nom restera indissociable de l'Elisabeth, une embarcation emblématique du patrimoine maritime insulaire. Construite à Bastia en 1911, cette barque à voile latine figure parmi les derniers témoins des bateaux de pêche traditionnels corses. Classée au titre des Monuments historiques depuis 2002, elle a traversé plus d'un siècle d'histoire grâce à la passion et à l'engagement de quelques défenseurs du patrimoine, dont Carli Viale fut l'une des chevilles ouvrières.

À la tête de l'association Voile Performance, il avait consacré une grande partie de son temps à faire vivre ce navire exceptionnel. Plus qu'un bateau, l'Elisabeth était pour lui un outil de transmission. À travers elle, il racontait l'histoire des marins du Cap Corse, celle des pêcheurs, mais aussi celle des échanges commerciaux qui, durant plusieurs siècles, reliaient la Corse à la péninsule italienne grâce aux embarcations à voilure latine.

Passionné de mer et profondément attaché à la mémoire collective, Carli Viale s'investissait également dans de nombreuses manifestations culturelles. Il animait notamment le plan d'eau lors de « A Notte di a Memoria », contribuant chaque année à faire revivre une part de l'histoire maritime bastiaise devant un large public.

Son engagement associatif, sa disponibilité et sa générosité lui avaient valu l'estime de tous ceux qui l'ont côtoyé, qu'ils soient marins, passionnés de patrimoine ou simples amoureux de la Corse.

Dans un message empreint d'émotion, sa famille a annoncé « avec une immense tristesse » le décès de Charles-Paul Viale.

Les parents, amis et proches pourront lui rendre un dernier hommage au funérarium du Polygone à Montesoro jusqu'à ce lundi matin.

La messe des obsèques sera célébrée le lundi 22 juin 2026 à 16 heures en l'église Notre-Dame de Lavasina. Elle sera suivie de l'inhumation dans le caveau familial de l'Annonciade à Bastia.

Avec la disparition de Carli Viale, c'est l'un des gardiens de la mémoire maritime bastiaise qui s'en va, laissant derrière lui l'empreinte durable de sa passion pour la mer, l'histoire et la transmission.