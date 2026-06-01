Canicule : la vigilance passe à l'orange en Corse, jusqu'à 37°C attendus ce lundi

Déjà placée en vigilance jaune ce dimanche, la Corse passera en vigilance orange canicule ce lundi 22 juin à partir de midi. Une intensification nette de l’épisode de fortes chaleurs qui touche l’ensemble du territoire depuis plusieurs jours. Selon Météo-France, « les températures seront encore à la hausse pour la journée de lundi », avec des minimales particulièrement élevées dès le matin.



En Corse-du-Sud, elles seront comprises entre 17 et 20°C dans les vallées, et 22 à 25°C sur le littoral et le premier relief, avant des maximales atteignant 33 à 36°C, localement jusqu’à 37°C dans le sud de l’île.



En Haute-Corse, la tendance est similaire, avec des minimales en forte hausse, généralement comprises entre 22 et 26°C sur le littoral, avant une montée du mercure jusqu’à 34 à 37°C dans l’après-midi.



Dans le même temps, la Corse-du-Sud sera également placée en vigilance jaune orages, entre 14 heures et 20 heures, en marge de cet épisode caniculaire.



Face à ces conditions, les autorités rappellent les gestes essentiels : boire régulièrement de l’eau, éviter les efforts physiques aux heures les plus chaudes, maintenir son logement au frais et veiller sur les personnes les plus vulnérables (personnes âgées, jeunes enfants, personnes en situation de handicap ou travailleurs exposés).



Un épisode qui devrait se maintenir dans les prochains jours, avec des nuits de plus en plus chaudes, limitant le rafraîchissement et renforçant l’impact de la chaleur sur les organismes.