Calvi inaugure Scéléné, un théâtre de verdure tourné vers la Méditerranée

Au pied de la Citadelle, entre mer et patrimoine, la Ville de Calvi a présenté ce samedi 20 juin, son nouvel amphithéâtre à ciel ouvert. Baptisé « Scéléné », ce théâtre de verdure marque une nouvelle étape dans l’ambition culturelle portée par la municipalité. Il a été inauguré en ce début d'été lors d'une cérémonie solennelle, en présence du préfet de Corse, de la préfète de Haute-Corse, des élus, des architectes du projet et de nombreux habitants, avant une première soirée musicale confiée à Thomas Dutronc et Tao By.



Face à l’un des plus beaux panoramas de Balagne, implanté sur une ancienne carrière ayant notamment contribué à la construction du port, le site a été entièrement réhabilité pour devenir un amphithéâtre contemporain parfaitement intégré à son environnement.



Un nom inspiré de la mythologie et du paysage calvais



« Scéléné, c’était un clin d’œil à la mythologie. C’est un lieu qui s’y prête absolument », a expliqué le maire de Calvi, Ange Santini, en début de cérémonie. Le nom fait en effet référence à Séléné, déesse grecque de la lune, tout en évoquant une référence à la forme en croissant de la baie de Calvi. « Une identité qui traduit également l’ouverture du site sur son environnement naturel et méditerranéen », a insisté le maire en soulignant que pour la municipalité, ce nouvel équipement s’inscrit dans une vision globale du développement culturel du territoire.



« En une année, avec une salle de spectacle de 350 places et aujourd’hui ce théâtre de verdure, on peut dire que Calvi s’est dotée de tous les équipements nécessaires au développement de la culture sur son territoire», a-t-il glissé en assurant que « ce qui profite à Calvi profitera aussi à l’intercommunalité et à toute la Balagne ».



Un équipement pensé pour rayonner



Avec ses 3 000 places assises, Scéléné se distingue de la salle de spectacle couverte inaugurée récemment. Là où cette dernière accueille principalement la programmation hivernale destinée aux habitants du territoire, le théâtre de verdure est appelé à devenir l’écrin des grands rendez-vous estivaux.



Pour accompagner ce développement, la municipalité a confié la programmation à un cabinet spécialisé. « Le travail commence déjà à porter ses fruits puisque, au-delà du concert inaugural de ce soir, une dizaine de spectacles sont déjà programmés », a indiqué Ange Santini, citant notamment les venues prochaines de Julien Clerc ou encore de la danseuse et chorégraphe Marie-Claude Pietragalla, dont les origines familiales sont liées à Calvi.



Le maire voit en outre dans Scéléné bien davantage qu’une simple scène. « Ce lieu magique fera partie intégrante du patrimoine communal. Il ouvrira Calvi vers l’extérieur, vers la Méditerranée, tout en permettant à notre culture insulaire de dialoguer avec d’autres cultures. C’est un lieu d’échanges mais aussi un véritable outil économique et touristique au bénéfice du territoire. »



Une réalisation exemplaire au pied de la Citadelle

Conçu par l’agence Orma Architettura, le projet a nécessité plusieurs années d’études en raison des contraintes liées à son implantation au pied de la Citadelle, monument historique majeur de la ville. Le coût global de l'opération s'élève à plusieurs millions d'euros, financé à 80% par l’État, intégrant à la fois les travaux de terrassement, les aménagements paysagers, les ouvrages en pierre, les équipements techniques et les dispositifs de sécurité nécessaires à l'accueil du public. La complexité du chantier, menée dans un environnement patrimonial particulièrement sensible, a également généré des coûts spécifiques liés aux études géotechniques, aux prescriptions des Architectes des Bâtiments de France et aux mesures destinées à préserver l'intégrité du site historique. Une partie du financement a été assurée par des concours publics, permettant à la commune de limiter son reste à charge tout en maintenant un niveau d'exigence élevé sur la qualité architecturale et environnementale de l'équipement.



Pour François Tramoni, architecte associé de l’agence, l’objectif était de redonner toute sa valeur à un site jusque-là occupé par un parking. « La volonté de la commune était de pérenniser un lieu culturel et de réhabiliter cet espace exceptionnel situé au pied de la Citadelle. » Mais l’intégration paysagère a constitué l’un des principaux défis du projet. « Nous avons utilisé plus de 8 000 tonnes de pierres de Balagne et conçu un projet respectueux du site, réversible et intégré à son environnement », dévoile l’architecte. Même approche pour Alice Orsini, architecte associée d’Orma Achitettura, qui explique que l’équipe a travaillé à partir de l’histoire même du lieu. « Nous avons voulu poursuivre une histoire déjà existante. Nous avons étudié chaque élément du site, jusqu’aux rochers présents sur place, pour imaginer un théâtre inspiré de l’archétype antique, adossé à la colline afin d’offrir les meilleures qualités acoustiques possible ».



Pensé pour durer, le théâtre conserve néanmoins une particularité technique importante, sa réversibilité. « Si un jour cela devait être nécessaire, le site pourrait retrouver son état d’origine. C’était une exigence forte du projet », indique Alice Orsini.



Un patrimoine vivant



Présent lors de l’inauguration, le préfet de Corse, Éric Jalon, a salué un projet qui illustre selon lui la manière dont le patrimoine doit être valorisé. « La meilleure façon de conserver notre patrimoine n’est pas de le mettre sous cloche mais de le faire vivre. Il faut à la fois le préserver et lui donner un usage », a-t-il estimé. Pour le représentant de l’État, Scéléné s’inscrit pleinement dans cette logique. « Avoir ici un lieu ouvert sur la mer, consacré à la culture et à toutes les cultures, correspond exactement à ce que nous voulons construire pour la Corse de demain, une île durable, attractive, ouverte sur la Méditerranée et agréable à vivre toute l’année. »



La cérémonie s’est achevée avec la bénédiction du site par l’archiprêtre Louis El Rahi qui a donné à l’événement une dimension particulièrement symbolique avec l’interprétation du Dio Vi Salvi Regina, tout premier chant qui a résonné au sein de la structure.



Dans la soirée, les premières notes de musique ont résonné entre les gradins de pierre et les remparts de la Citadelle, l’amphithéâtre Scéléné a accueilli son premier public.



Un nouveau chapitre s’ouvre ainsi pour la vie culturelle calvaise, avec l’ambition affichée de faire de ce théâtre de verdure un lieu de rencontres, de création et de rayonnement bien au-delà des frontières de la Balagne.