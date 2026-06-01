CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita avec... Léa Gordon, créatrice de robes de mariée 24/06/2026 L’Ordre des architectes de Corse accueille huit nouveaux membres et défend la réhabilitation du bâti 21/06/2026 « Voyage aux pays des bergers » : Une mosaïque pastorale signée Jean-Paul Giorgetti 21/06/2026 Judo - Le club de Porto-Vecchio rend hommage à son entraîneur historique 21/06/2026

Bastia : un feu de détritus rapidement maîtrisé dans une cave près du marché


La rédaction le Dimanche 21 Juin 2026 à 18:53

Un incendie s’est déclaré ce dimanche en fin d’après-midi dans une cave d’un immeuble situé en face de l’église Saint-Jean, sur le secteur du marché de Bastia. L’intervention rapide des secours a permis de maîtriser le sinistre sans victime ni propagation au reste du bâtiment



Bastia : un feu de détritus rapidement maîtrisé dans une cave près du marché

Un feu de détritus s’est déclaré ce dimanche à 17h48 dans la cave d’un bâtiment situé en face de l’église Saint-Jean, en plein secteur du marché de Bastia, indique le  SIS 2B.

Rapidement maîtrisé, le feu n'a pas fait de blessé et n'a pas eu le temps de se propager au reste de l’immeuble. Au vu de la configuration des lieux d'importants moyens ont toutefois été engagés sur l'intervention, à savoir une grande échelle, deux engins incendie, une ambulance ainsi qu’un véhicule léger de commandement.

 





CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos