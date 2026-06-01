Bastia : un feu de détritus rapidement maîtrisé dans une cave près du marché

Un feu de détritus s’est déclaré ce dimanche à 17h48 dans la cave d’un bâtiment situé en face de l’église Saint-Jean, en plein secteur du marché de Bastia, indique le SIS 2B.
Rapidement maîtrisé, le feu n'a pas fait de blessé et n'a pas eu le temps de se propager au reste de l’immeuble. Au vu de la configuration des lieux d'importants moyens ont toutefois été engagés sur l'intervention, à savoir une grande échelle, deux engins incendie, une ambulance ainsi qu’un véhicule léger de commandement.
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