Transports maritimes de la Corse : La délégation de service public gagne le port in-extrémis sous la tempête

Pas de procès !

Si la majorité territoriale n’apprécie pas la bordée nationaliste, c’est peu dire du président de l’Exécutif. Fort remonté, sa riposte envers ses anciens partenaires est cinglante : « Vos reproches, nous commençons à nous y habituer, c’est votre ligne politique ! Je suis dans le respect intégral de mes engagements et en désaccord total avec vous. C’est le peuple qui, in fine, tranchera, comme il l’a déjà fait. Que vous me le reprochiez, ça ne surprendra personne ! ». Il leur oppose le communiqué commun des sections du STC marins de Corsica Linea et de la Méridionale qui approuvent la DSP. « Qui a porté avec force depuis 1986 l’idée d’une compagnie nationale ? Ce n’est pas vous ! C’est le STC marins qui a dit que notre stratégie était non seulement la bonne, mais la seule viable. C’est un vote conforme à notre engagement historique parce qu’il éloigne clairement, avec la durée du contrat, le spectre de la mort du service public ». Sur la durée de sept ans ? « Vous nous reprochez de dépenser trop, mais ça aurait été beaucoup plus cher dans un contrat court. On n’a pas regardé le temps du mandat, mais l’intérêt de la Corse. En nous donnant sept ans, nous préparons dans les meilleures conditions l’émergence de la compagnie régionale ». Il accepte encore moins qu’on l’accuse de manquer de courage politique : « J’entends qu’on n’assume pas, mais le seul vote qui exprimait un courage politique dans le cadre du contentieux maritime et, donc, de la DSP maritime, c’était de refuser d’inscrire la créance de l’Etat dans le budget de la Collectivité de Corse. C’était la plus forte occasion où il fallait dire ensemble que nous n’acceptions pas les diktats de l’Etat. Quel a été le vote ? », lance-t-il au groupe Avanzemu. « Vous, non-participation ! Vous en êtes fiers et vous assumez vos votes ! Moi, j’assume mes rapports ». Avanzemu proteste. Réplique de Gilles Simeoni : « Vous n’allez pas me faire des procès de remise en cause sans que je vous réponde ! ».



Un système vertueux

Le président de l’Exécutif avoue : « Je pensais que nous serions collectivement soulagés du point d’atterrissage que nous avons trouvé ». Il rappelle que l’abandon de la procédure d’enquête formelle contre la DSP 2018-2020 est suspendue par Bruxelles à un point d’accord sur la nouvelle DSP et la validation du périmètre du service public. « L’enquête formelle veut dire la récupération des aides d’Etat et la liquidation de Corsica Linea et de la Méridionale. C’est le premier enjeu. Le deuxième est de tenir compte de la réalité. L’Etat nous a écrit pour confirmer qu’il nous soutenait et la Commission européenne, même si elle n’a pas abandonné toutes ses réserves, nous a autorisé à notifier. Nous ne pouvions pas aller plus loin ». Il assène : « Nous avons démontré le besoin de service public dans les cinq ports, à concurrence de sept traversées par semaine pour les ports principaux et de trois pour les autres. A Pruprià, sans compensation, aucune compagnie ne vient, ça veut dire que le 1er janvier 2023, le port de Pruprià est mort et les emplois directs et indirects avec ! Cette DSP est un système vertueux qui protège l’argent public, la desserte de la Corse et la future compagnie ». Et conclut : « Nous sommes en cohérence totale avec notre vision politique, nos engagements et nos objectifs. C’est avec une sérénité totale et avec le sentiment du devoir accompli que je demande à l’Assemblée de voter ce rapport ». Après une suspension de séance réclamée par Avanzemu, le rapport a été adopté à la majorité, la droite s’est abstenue, l’opposition nationaliste - PNC, Core in Fronte et Corsica Libera - a voté contre.



N.M.