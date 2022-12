DSP maritime 2023-2029 : Pour Gilles Simeoni "la priorité était la sécurisation"

Reste que si la Collectivité se satisfait des certitudes, le doute plane encore quant à la possibilité de voir, un jour, exister la compagnie maritime territoriale tant réclamée par les nationalistes avant le début de leur mandature. "C'est une course contre-la-montre permanente et en quatre ans, on n'aurait pas eu le temps de monter la compagnie régionale, assure Gilles Simeoni. Il faut d'abord démontrer à l'Europe pendant le vécu de ce contrat que notre analyse "théorique" fonctionne, finir de crédibiliser notre démarche par les faits. Quand on a mis en place la Semop, on a eu une réponse à l'appel d'offres avec deux opérateurs à 140 millions d'euros. On aurait pu avoir la compagnie régionale à ce moment en cas de vote favorable de l'Assemblée, mais c'était inacceptable à ce prix !"



Alors face à la dépendance vis-à-vis du continent, la question d'un changement dans les choix et les modes d'actions actuels se pose. "La situation est structurellement difficile car nous sommes dépendants à 90% des importations, rappelle le président de l'exécutif. Il y a besoin d'évolutions de fond : développer notre autonomie alimentaire, diversifier nos circuits d'approvisionnement, réfléchir à notre schéma portuaire, mais ça prend du temps. Et d'ici-là, le service public doit être assuré dans les meilleures conditions."