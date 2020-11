Transport scolaire de la CAB et Covid-19 : "pas de nouvelles mesures de précaution sur les bus"

La Communauté d'agglomération bastiaise (CAB) a la charge de la gestion des transports scolaires des 5 communes de Furiani, Bastia, Ville di Petrabugno, San Martino di Lota et Santa Maria di Lota. Soit la prise en charge d'un millier d'élèves chaque jour.

Durant le premier confinement, les bus scolaires étaient à l'arrêt comme les écoles, collèges et lycées qui avaient fermé leurs portes.

Mais depuis la rentrée de septembre, la société d'autobus bastiais (SAB) délégataire de la CAB pour le transport scolaire, a dû mettre en place un protocole sanitaire constitué du port du masque pour les enfants, pour le chauffeur (si un plexiglass n'a pas été installé), la désinfection régulière du bus et une aération régulière.





Avec ce second confinement, qui impacte moins les élèves, la CAB s'est vue dans l'obligation de maintenir le transport scolaire. Le décret publié la semaine dernière ne spécifie pas, en effet, de nouvelles mesures sanitaires à bord des bus.

"Les consignes spécifiées dans le décret sont les mêmes que ce que nous appliquions déjà. Il n'y a pas de directives particulières comme la distanciation puisqu'en classe ils n'y en a pas non plus. A notre grande surprise, pas de nouvelles mesures de précaution", explique Jean-Philippe Margheriti, responsable du service des transports à la CAB.



Les gestes barrières ont bien été intégrés par les jeunes usagers des bus comme l'explique Robert Repetti, responsable d’exploitation de la SAB : "On n'a aucun problème avec les enfants. Ils mettent leurs masques. Ils sont habitués maintenant."