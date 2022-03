Transition écologique : 600 000 M€ d’aides alloués à l’ADEME Corse pour le dispositif "Tremplin PME"

Le guichet ( Tremplin pour la transition écologique des PME - avec des spécificités pour la Corse est disponible depuis février 2022. Adossé sur le régime dérogatoire des aides publiques aux entreprises, complète renforce les dispositifs incitatifs de crédit d’impôt ou de soutien dans le cadre de programmes CEE, de programmes inscrits dans le Cadre de Compensation mis en œuvre par nos partenaires du Comité MDE (maîtrise de la demande en énergie) que sont EDF et l’AUE. Ce dispositif propose des aides forfaitaires pour une cinquantaine d’opérations d’études et d’investissements, par exemple des études sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre et les stratégies climat des entreprises, l’acquisition d’équipements de réduction et de gestion des déchets, l’accompagnement pour

des travaux ambitieux de rénovation des bâtiments industriels, l’initiation de démarche d’écoconception, de mobilité durable...





Avec ou sans l’aide des relais et conseils financés par l’ADEME et portés par BPI France pour les PME de plus de 20 salariés ou la CCI pour les entreprises de moins de 20 salariés, les entreprises choisissent elles-mêmes quelles actions elles souhaitent mettre en œuvre. Tous les domaines de la transition écologique sont couverts (énergie/climat, transport durable, économie circulaire...), pour des entreprises dans tous les secteurs d’activité et des projets plus ou moins ambitieux.

L’objectif de ce guichet de premier niveau est de proposer une aide simple et rapide, complémentaire

d’autres aides éventuelles.