Tournée en Balagne pour la pièce de théâtre "Imbroglio"

« Imbroglio » est la nouvelle pièce d’Altru Versu Théâtre actuellement en tournée en Balagne.



Enflammé, surchauffé, un peintre attend sa maîtresse. Un moment qu’il attend depuis la soirée où il l’a rencontrée. Seulement voilà, il ne s’attendait pas à trouver sa mère,alcoolique notoire, chez lui ni que son voisin exécrable et excentrique vienne sonner à sa porte pour lui demander de l’aide et encore moins que le conjoint de celui-ci ( on apprendra que c’est son père) débarque furibond. À partir de ce moment, il n’aura plus un moment de tranquillité.

On comprend alors que les huit comédiens qui sont sur scène jouent des comédiens qui essaient de jouer une pièce. Mais ils se trompent constamment, l’un à des trous de mémoires à répétitions, un autre bégaie, un autre encore se prend pour les Rolling Stone, sans parler de la maîtresse hystérique ou de son mari jaloux qui se balade avec un filet à papillon.

Et comme si cela ne suffisait pas, des portes ne ferment pas, un plateau qui grince dangereusement et vous avez un cocktail explosif. Jubilatoire et drôle.



Des acteurs incontrôlables lâchés au milieu d’une pièce où tout peut arriver même le meilleur.



Les 7/8/9 et 28 août à Algajola : Association Familiale, terre plein de la Gare à 21 heures.



Philippe Bardy, metteur en scène .