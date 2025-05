Tourisme : la Haute-Corse fait le plein en avant-saison

Les bons résultats s’expliquent notamment par un renforcement de l’offre. À Bastia, 720 000 sièges sont programmés pour la saison estivale, soit 92 000 de plus que l’an passé. «

», anticipe Pierre-François Novella. Calvi bénéficiera aussi de sièges supplémentaires. Des investissements ont été réalisés pour améliorer les infrastructures, mais aussi pour renforcer l’attractivité auprès des compagnies aériennes.

» précise le directeur.

En ce premier week-end du mois de mai, le hall de l’aéroport de Bastia-Poretta ressemble à une véritable fourmilière. Sur le tarmac, des avions en provenance des aéroports de Lyon, Luxembourg, Hanovre, Cologne, mais aussi de Londres, Caen et Nantes. Au milieu de cette foule de touristes qui récupèrent leurs bagages, Pierre-François Novella, le directeur des aéroports de Bastia et de Calvi, ne cache pas sa satisfaction. Les chiffres du mois d’avril viennent de tomber : « Un trafic qui donne entière satisfaction pour le mois d’avril : 122 000 passagers à l’aéroport de Bastia, soit 15 000 de plus par rapport à l’an passé. L’aéroport de Calvi enregistre aussi une hausse de 5.000 passagers par rapport à l’année dernière, sur ce même mois d’avril. »Le trafic va connaître une hausse de 15 %« Un travail de séduction a été mené en commun avec la Chambre de commerce et d’industrie de Corse et l’Agence du tourisme de la Corse, lors des salons, pour convaincre les compagnies de poser leurs avions sur l’île,

Du côté maritime, la tendance est similaire. Sur l’ensemble des ports de commerce corses, le trafic passagers a bondi de 11 % par rapport à avril 2024. Une progression soutenue par le port de Bastia, qui enregistre 121 494 passagers, en hausse de 12 %, et par celui de L’Île-Rousse, en pleine expansion avec une augmentation spectaculaire de 44 %, soit 20 467 passagers. Ajaccio affiche +4 %, avec 65 655 voyageurs enregistrés. Seul bémol, la baisse à Propriano (-15 %) et une stagnation à Bonifacio, deux ports dont les volumes restent modestes. Porto-Vecchio, en revanche, confirme sa dynamique avec une hausse de 19 %. Au total, près de 240 000 passagers ont été comptabilisés dans les ports corses en avril. Un niveau qui confirme les bons signaux observés dans les aérogares.



Une saison prometteurse

Sur le terrain, les offices de tourisme constatent cette affluence croissante. Même s’il n’y a pas encore de chiffres précis, Véronique Valentini-Calendini, la directrice de l’office de tourisme de Bastia, se dit satisfaite du début de saison : « Durant les vacances de Pâques, nous avons fortement augmenté nos ventes de circuits touristiques, avec une très bonne fréquentation durant les trois semaines de vacances. Surtout des familles et des seniors. » La directrice se réjouit aussi de la clientèle étrangère, avec sur le podium les touristes allemands, italiens et belges, ainsi que des Anglais et des Hollandais. Mais aussi une clientèle venue de plus loin, comme des Québécois, une clientèle émergente de plus en plus nombreuse à visiter Bastia et le Cap Corse.



Pour l’Agence du tourisme de la Corse, ces signaux sont le reflet d’un travail structurel engagé sur plusieurs années. « Notre politique commence à se mettre en place et porte ses fruits. Nous arrivons à gérer des flux toute l’année. À ce jour, les chiffres sont prometteurs en termes d’arrivées, de fréquentation et de réservations. Les réservations de nuitées sont en hausse », souligne Angèle Bastiani, sa présidente.



Avec un aérien en forte progression, un maritime qui confirme son rebond, des clientèles étrangères diversifiées et des ponts de mai bien remplis, l’avant-saison 2025 en Haute-Corse se dessine comme l’une des plus solides de ces dernières années. Reste désormais à maintenir le cap jusqu’à l’été. Mais pour de nombreux professionnels, la tendance est claire : la saison est déjà bien lancée.