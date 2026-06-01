Tir - Le CTPV truste les titres des championnats régionaux sur silhouettes

Les championnats régionaux de tir sur silhouette métallique au sein de l'International Metallic Silhouette Shooting Union (IMSSU) ont eu lieu samedi et dimanche sur le stand de Nivalella route de l'Ospedale à Porto-Vecchio en présence du président de la Ligue Corse Pascal Simon.



Les principaux clubs insulaires étaient présents, ainsi que des concurrents provençaux, lors de ces deux journées de compétition qui se sont déroulés sur douze disciplines.



Au terme de ces championnats 2026, c'est le Club de Tir Porto-Vecchiais qui s'est taillé la part du lion avec pas moins de neuf titres sur les douze possibles dont sept pour Thierry Bouha et deux pour Laurence Pelletier et Emilia Orsetti.