Tir - Le CTPV truste les titres des championnats régionaux sur silhouettes

Les championnats régionaux de tir sur silhouette métallique au sein de l'International Metallic Silhouette Shooting Union (IMSSU) ont eu lieu samedi et dimanche sur le stand de Nivalella route de l'Ospedale à Porto-Vecchio en présence du président de la Ligue Corse Pascal Simon.
Les principaux clubs insulaires étaient présents, ainsi que des concurrents provençaux, lors de ces deux journées de compétition qui se sont déroulés sur douze disciplines.
Au terme de ces championnats 2026, c'est le Club de Tir Porto-Vecchiais qui s'est taillé la part du lion avec pas moins de neuf titres sur les douze possibles dont sept pour Thierry Bouha et deux pour Laurence Pelletier et Emilia Orsetti.
Les principaux clubs insulaires étaient présents, ainsi que des concurrents provençaux, lors de ces deux journées de compétition qui se sont déroulés sur douze disciplines.
Au terme de ces championnats 2026, c'est le Club de Tir Porto-Vecchiais qui s'est taillé la part du lion avec pas moins de neuf titres sur les douze possibles dont sept pour Thierry Bouha et deux pour Laurence Pelletier et Emilia Orsetti.
Les classements
Gros calibre revolver position libre seniors 1 : 1. Laurent Martinez (VST) 30, 2. Thierry Bouha (CTPV) 29, 3. Didier Desfossez (CTPV) 28
Gros calibre production position libre seniors 1 : 1. Jean-François Mariotti (CTUR) 17, 2. Thierry Bouha (CTPV) 15, 3. Didier Desfossez (CTPV) 13
Gros calibre unlimited seniors 1 : 1. Jean-Charles Quintans (CTUR) 26, 2. Thierry Bouha (CTPV) 25, 3. Jean-François Mariotti (CTUR) 14
Gros calibre debout seniors 1 : 1. Thierry Bouha (CTPV) 30
Revolver position libre seniors 1 : Thierry Bouha (CTPV) 33, 2. Didier Desfossez (CTPV) 32, 3. Emilia Orsetti (CTPV) 30,
Production position libre seniors 1 : 1. Thierry Bouha (CTPV) 39, 2. Stéphanie Risterucci (CTPV) 36, 3. Emilia Orsetti (CTPV) 31
22 LR unlimited seniors 1 : 1. Thierry Bouha (CTPV) 32, 2. Didier Desfossez (CTPV) 28, 3. Emilia Orsetti (CTPV) 26
22 LR debout seniors 1 : 1. Thierry Bouha (CTPV) 29, 2. Didier Desfossez (CTPV) 25, 3. Francesco Petronzi (CTPV) 18
Field visée ouverte seniors 1 : 1. Thierry Bouha (CTPV) 26, 2. Laurent Martinez (VST) 22, 3. Jean-Charles Quintans (CTUR) 14
Field visée optique seniors 1. Thierry Bouha (CTPV) 27, 2. Laurent Martinez (VST) 24, 3. Didier Desfossez (CTPV) 21
Carabine 22 LR légère seniors 1 : 1. Florence Pelletier (CTPV) 27, 2. Emilia Orsetti (CTPV) 26, 3. Didier Desfossez (CTPV) 23
Carabine 22 LR Silhouette seniors 1 : 1. Emilia Orsetti (CTPV) 27, 2. Florence Pelletier (CTPV) 26, 3. Cristine Andrei (CGC) 21
Gros calibre production position libre seniors 1 : 1. Jean-François Mariotti (CTUR) 17, 2. Thierry Bouha (CTPV) 15, 3. Didier Desfossez (CTPV) 13
Gros calibre unlimited seniors 1 : 1. Jean-Charles Quintans (CTUR) 26, 2. Thierry Bouha (CTPV) 25, 3. Jean-François Mariotti (CTUR) 14
Gros calibre debout seniors 1 : 1. Thierry Bouha (CTPV) 30
Revolver position libre seniors 1 : Thierry Bouha (CTPV) 33, 2. Didier Desfossez (CTPV) 32, 3. Emilia Orsetti (CTPV) 30,
Production position libre seniors 1 : 1. Thierry Bouha (CTPV) 39, 2. Stéphanie Risterucci (CTPV) 36, 3. Emilia Orsetti (CTPV) 31
22 LR unlimited seniors 1 : 1. Thierry Bouha (CTPV) 32, 2. Didier Desfossez (CTPV) 28, 3. Emilia Orsetti (CTPV) 26
22 LR debout seniors 1 : 1. Thierry Bouha (CTPV) 29, 2. Didier Desfossez (CTPV) 25, 3. Francesco Petronzi (CTPV) 18
Field visée ouverte seniors 1 : 1. Thierry Bouha (CTPV) 26, 2. Laurent Martinez (VST) 22, 3. Jean-Charles Quintans (CTUR) 14
Field visée optique seniors 1. Thierry Bouha (CTPV) 27, 2. Laurent Martinez (VST) 24, 3. Didier Desfossez (CTPV) 21
Carabine 22 LR légère seniors 1 : 1. Florence Pelletier (CTPV) 27, 2. Emilia Orsetti (CTPV) 26, 3. Didier Desfossez (CTPV) 23
Carabine 22 LR Silhouette seniors 1 : 1. Emilia Orsetti (CTPV) 27, 2. Florence Pelletier (CTPV) 26, 3. Cristine Andrei (CGC) 21
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