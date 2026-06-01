Trail - Yohan Carta remporte la première édition du Giru di u Cuscionu

Le pari était audacieux. Il semble aujourd'hui gagné. Pour sa première édition, U Giru di u Cuscionu a réuni samedi après-midi 213 coureurs sur les hauteurs de Zicavo, au cœur du plateau du Cuscionu, l'un des sites les plus emblématiques de la montagne corse. Portée par l'Office intercommunal de tourisme de Porticcio-Taravo-Ornano dans le cadre de sa stratégie de promotion du territoire par le sport, l'épreuve a séduit bien au-delà du Taravo. Sur les 239 inscrits enregistrés avant le départ, plus de 200 trailers se sont élancés depuis le refuge de Matalza pour un parcours de 25 kilomètres et 1 200 mètres de dénivelé positif passant notamment par Bocca di l'Agnone, la passerelle de Pedinielli, le sommet de l'Incudine et les bergeries de Croci.



« Pour une première édition, avoir près de 240 inscrits et 213 partants, c'est vraiment une belle réussite », se félicite Ange-Marie Morange, ambassadeur sportif de l'Office de tourisme et coordinateur de l'événement. « Cela montre qu'il y avait une véritable attente autour de cette course. »





Un défi logistique grandeur nature



Derrière la réussite sportive se cachait un important défi organisationnel. L'équipe avait en effet choisi de répartir les animations et l'accueil des participants entre deux sites distants d'une quarantaine de minutes de route. Le village de Zicavo accueillait le retrait des dossards, les animations et la remise des prix, tandis que le départ et l'arrivée étaient installés sur le plateau de Matalza. « Cela a été un chantier énorme », reconnaît Ange-Marie Morange. « Nous avions deux sites à gérer simultanément, avec les bénévoles, les navettes, les signaleurs et toute la logistique. Mais au final nous sommes vraiment satisfaits. Tout s'est bien passé. »





La chaleur a constitué la principale difficulté de la journée. Une trentaine d'abandons ont été recensés. Certains coureurs ont renoncé d'eux-mêmes tandis que d'autres ont été arrêtés par l'organisation afin de respecter les barrières horaires et garantir leur sécurité. « Nous ne voulions prendre aucun risque. Certains participants étaient trop en retard sur les temps de passage et nous avons préféré les arrêter. La sécurité reste notre priorité », explique le coordinateur.``







Le duel Carta-Ruggeri anime la course



Sportivement, la course a offert un scénario haletant. Le grand favori annoncé, Régis Rico, l'un des trailers corses les plus en forme du moment, a longtemps dominé les débats. Parti sur un rythme élevé, il a mené l'épreuve durant plus de vingt kilomètres. Mais derrière lui, deux hommes restaient constamment à l'affût : Yohan Carta et Fabien Ruggeri. Progressivement, les écarts se sont réduits jusqu'à offrir un mano a mano passionnant dans la dernière partie du parcours. « Grâce aux radios des signaleurs, nous avons pu suivre la bataille quasiment en direct. C'était vraiment beau à suivre », raconte Ange-Marie Morange.



Finalement, Yohan Carta a porté son attaque décisive dans le dernier kilomètre pour décrocher Fabien Ruggeri et s'imposer en 2 h 27 min 44 s, avec un peu plus d'une minute d'avance sur son rival. Originaire de la région bastiaise, le vainqueur réalise une performance d'autant plus remarquable qu'il ne pratique le trail que depuis deux ans. « Il n'a participé qu'à quelques courses et décroche déjà une victoire de ce niveau. Avant cela, il était footballeur à un bon niveau régional. Il possède de grosses qualités physiques », souligne Ange-Marie Morange. Derrière le duo de tête, Régis Rico complète finalement le podium à plus de onze minutes du vainqueur après avoir longtemps occupé la première place.





Amandine Rossel première féminine



Chez les femmes, la victoire revient à Amandine Rossel du CO Porticcio. Auteur d'une prestation solide, elle boucle le parcours en 2 h 59 min 37 s, terminant à une remarquable 13e place au classement général et devenant la seule féminine à franchir la barre symbolique des trois heures. Une performance qui confirme le niveau relevé de cette première édition. Au-delà des résultats sportifs, les organisateurs retiennent surtout l'engouement suscité par cette première édition et la mise en lumière du plateau du Cuscionu. Pensée dès l'origine comme un outil de promotion touristique et de valorisation du patrimoine naturel du Taravo, l'épreuve a également démontré qu'il existait une place pour un nouveau rendez-vous trail au cœur de la montagne corse. « Nous avons beaucoup appris cette année. C'était une première et il y aura forcément des choses à améliorer. Mais au vu de la participation, des retours des coureurs et de l'ambiance générale, le bilan est vraiment très positif », conclut Ange-Marie Morange. Une première réussie qui pourrait bien marquer la naissance d'un nouveau classique du trail insulaire.





Classement



Yohan Carta – 2h27'44 Fabien Ruggeri (+1'02) Régis Rico (+11'26) Pierre-François Orru Armand Leonetti

Première féminine

13. Amandine Rossel (CO Porticcio) – 2h59'37.

