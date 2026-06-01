Près de 1 750 excès de vitesse relevés en une semaine à Ajaccio : la préfecture appelle à lever le pied

Ce sont des chiffres qui illustrent l'ampleur des comportements à risque sur les routes. En l’espace d’une semaine, entre le 3 et le 10 juin dernier, les services de la police nationale ont relevé pas moins de 1 746 excès de vitesse dans le secteur d'Ajaccio. Cela représente environ 250 infractions chaque jour, selon les chiffres communiqués par la préfecture de Corse-du-Sud.



À travers un message publié ce lundi sur les réseaux sociaux, les services de l'État rappellent que « la vitesse reste la première cause de mortalité sur les routes ». Un constat qui prend une résonance particulière à l'approche des vacances dété, période durant laquelle la circulation s'intensifie sur l'île.



La préfecture insiste ainsi sur le fait que « quelques km/h de trop, et les conséquences peuvent être irréversibles pour soi, pour les autres », invitant chacun à mesurer les risques qu'un simple excès de vitesse peut faire courir à l'ensemble des usagers de la route.



Face à ces chiffres, les autorités préviennent que les opérations de contrôle ne faibliront pas. « Les contrôles se poursuivent », assure la préfecture de Corse-du-Sud, qui conclut son message par un appel à la responsabilité de tous : « Sur les routes de Corse, ralentir, c'est protéger des vies ».

