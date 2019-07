"Terra" : le pessimisme de la coordination corse après une visite ministérielle

Lanfranchi de l’association “

A Sintinella

”, a détaillé les échanges avec le ministre de Rugy concernant la nouvelle usine du Vazio : “On nous a d’abord promis des turbines à gaz à cycle combiné, mais maintenant on revient sur cette décision. Si ce n’est pas des turbines à gaz, ce sera quoi ? Des moteurs diesel comme il y a Lucciana. Sans parler de l’impact écologique, même sur le plan économique c’est une hérésie. Alors que les turbines à gaz ont un rendement de 60%, les thermiques elles n’ont que 40%.

De nombreuses questions ont été mises sur la table lors de ces échanges. Dominique

De plus, ils nous ont raconté un petit mensonge, ils nous ont expliqué qu’en fait ils ne mettaient pas une 150 Mégas Watt, et qu’EDF avait mis une 250 Mégas Watt, car c’était la plus petite. Mais j’ai demandé à un ingénieur, et c’est tout à fait possible de supprimer des turbines pour arriver à 150MW, vu qu’il en faut 4 pour une usine de 250. Si l’on ne vérifie pas les informations qu’ils nous donnent, ils nous promènent.”



Le docteur Sauveur Merlenghi, de la ligue contre le cancer souligne : “ Il n’y a de plus aucune différence entre le fioul lourd et le fioul léger en matière de particules fines, seule la teneur en soufre diminue, avec toutes les répercussions sanitaires que cela entraine. Il n’y aura ni avancées ni régressions. On sera toujours au même point.”



La coordination Corse Terra est donc mitigée sur les promesses du Gouvernement et attendait plus que des promesses. Selon ses membres c’est aujourd’hui qu’il faudrait agir et mettre rapidement en place une véritable politique d’énergie renouvelable.