Tempête Larisa en Corse : 5 blessés légers et une centaine d'interventions des pompiers

Les pompiers ont encore une fois été mis à contribution pour cet épisode de vent violent notamment en Haute-Corse où les secours ont réalisé, depuis ce matin plus de 70 d’interventions liés à la tempête Larisa. Ils sont notamment intervenus pour sécuriser divers objets qui menaçaient de tomber sur la voie publique, des arbres déracinés tombés sur la route, pour des tuiles ou des fils électriques décrochés sur la voie publique.



En Corse du Sud, la majeure partie des interventions des pompiers se sont concentrées sur les départements de l'Extrême-Sud et de l'Alta Rocca. Dans ce cadre, des arbres tombés sont en cours de dégagement à Petreto-Bicchisano et Zonza. La Collectivité de Corse a dû fermer plusieurs routes de l'île en raison de chutes d'arbres, notamment la RD268 entre Zonza et Solenzara.



Les violentes rafales qui frappent l'ile ont fait 5 blessés légers dans la région bastiaise dont 3 à Furiani à cause d'une structure provisoire emportée par le vent qui a renversé deux véhicules au col de Teghime, sans que les pompiers n'aient à intervenir.



Une vingtaine de pompiers ont aussi du maîtriser un incendie sur les hauteurs de Furiani, sur le chemin de la chapelle Sainte Marie où 6000 mètres carrées sont partis en fumée. Deux autre écobuages ont été maitrisés par les soldats du feu à Prunelli di Fiumorbu.



On rappelle que Météo France a placé l'île en vigilance orange vent fort à compter de 9 heures ce matin et jusqu'à 18 heures au plus tôt demain, samedi. En soirée, "une nouvelle perturbation progressera dans le golfe de Gascogne. Elle sera accompagnée de forts vents de secteur Ouest", explique l'institut metéreoligique qui signale que en Corse, "le libeccio sera violent de la Balagne au Cap Corse où les rafales continuent à souffler de 140 à 200 km/h."



3500 foyers privés d'électricité

Au total, jusqu’à 3 500 clients sont privés d’électricité depuis vendredi matin. "Nos équipes et nos partenaires sont toujours mobilisés pour rétablir le courant. La situation météorologique demeure incertaine ce qui ralentit nos interventions." indique EDF Corse qui rappelle à la population qu'il est strictement déconseillé de s'approcher d'un câble électrique tombé à terre, car il y a un risque d'électrocution. Un numéro de téléphone est mis à disposition des clients qui sont touchés par cette coupure : le Service dépannage 24h/24 : 09 72 67 50 20.