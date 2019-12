Tattone : moment de partage et de communion de Noël à l'hôpital

"Les confréries sont au cœur de la réalité rurale, c est un engagement quotidien pour faire vivre notre communauté, elles sont les gardiennes de nos traditions et du patrimoine et elles maintiennent le lien social intergénérationnel" confie Raphaellu Quilichi, membre de la confrérie de saint Antoine ainsi que de la garde Corse papale.

C'est a son habitude pour Raphaellu d'organiser ce genre d'événements, aussi bien en tant que membre de la confrérie qu'en tant qu'adjoint administratif du centre hospitalier de Corte Tattone.