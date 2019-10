Tagliu è Isulaccciu accueille la 13ème journée régionale pour l'installation en agriculture

Le monde agricole corse connaît une crise majeur notamment à cause des suspensions des aides de la PAC , une décision qui pourrait bien décourager les jeunes agriculteurs à se lancer. Hélène Beretti, directrice de la chambre, et Emilie Ceccarelli, responsable du Point-Accueil Installation tiennent à rassurer les futurs exploitants agricole sur ce point "Nous essayons que les nouveaux agriculteurs soient autonomes des aides PAC, évidemment elles sont nécessaires, mais nous voulons que les nouveaux arrivants puissent avoir des ressources économiques suffisantes."

Le Parc Galea accueillera le 5 novembre, la 13ème journée régionale pour l'installation en agriculture. Cet événement a pour objectif de répondre aux attentes et aux questionnements des candidats à l'installation et des jeunes agriculteurs, de sensibiliser les professionnels et les politiques aux différentes dynamiques engagées autour de l'installation mais aussi de débattre sur les points essentiels qui font l'actualité de l'installation en agriculture.Agriculteurs, éleveurs, apiculteurs, maraichers... tout le monde est invité à participer à l'évènement pour créer un lien direct avec tous les partenaires du monde agricole.Au programme de cette journée, trois temps forts.Une table ronde de "l'agro-écologie" qui vise à sensibiliser les acteurs du monde agricole à la démarche de protection des ressources en eau. Directeur de la DDTM, Président de l'ODARC et directrice de la DRAAF, pour ne citer qu'eux discuteront de ces problématiques.Une table ronde animée par le centre de formation de Sartene, sur le développement de l'approvisionnement local ou bio dans la restauration collective.Enfin, les jeunes agriculteurs auront accès à de nombreux partenaires des filières agricoles.En 2019, il y avait 39 nouveaux agriculteurs en Haute-Corse et 23 en Corse du Sud.La filière d'élevage domine chez les nouveaux agriculteurs.La filière porcine représente 23% de l'activité des nouveaux arrivants, c'est 15% pour les caprins et 15% pour les apiculteurs.Sur les nouveaux agriculteurs 30% sont des femmes, un chiffre équivalent à la moyenne nationale.Dans les filières végétales, la viticulture est la grande gagnante avec 6 nouvelles installations cette année.Tout le programme de cette journée est à retrouver sur deveniragriculteur.corsica