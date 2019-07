Tagliu-Isulacciu : Un sur-presseur pour transférer l’eau du Golu et éviter la pénurie en Plaine Orientale

- En quoi consiste exactement ce projet dont vous venez de poser la première pierre ?

- Symboliquement, nous avons posé la première pierre d’un sur-presseur qui est stratégique dans la mesure où il permettra d’augmenter le volume de transfert d’eau entre le Nord de la Corse – le Golu – et le centre de la Plaine orientale. Il s’inscrit dans une perspective d’autoroute de l’eau entre Casamozza et le Fium’Orbu pour répondre aux besoins agricoles sur le Sud de la plaine qui est très demandeuse en termes de ressources hydriques. La première étape côté Sud a déjà été entamée entre Trevadine – le barrage qui alimente les réserves basses du Sud du Fium’Orbu - et Bravone. Ce sur-presseur, situé à Tagliu-Isulacciu au bord du Fium’Alto, permet d’entamer la phase côté Nord pour réaliser une interconnexion avec tout le bassin agricole de la Plaine orientale.



- Est-ce une manière de réguler les débits ?

- Oui ! Nous prenons l’eau dans le principal pourvoyeur de ressources de la Corse qui est le Golu. A partir de la réserve de Guazza, nous pouvons orienter cette eau vers Bastia pour l’eau potable et vers le Sud pour l’eau brute, l’eau agricole. Nous avons la possibilité de réguler les transferts vers la région agricole de la Plaine Sud et du Fium’Orbu qui, l’été, sont en demande. Ce sur-presseur est important dans la symbolique parce qu’il marque le phasage du plan Acqua Nostra qui est le prélude de ce qui se préfigure en termes d’aménagement hydraulique du territoire. Cette autoroute de l’eau commence à prendre corps, aujourd’hui.



- Quelles sont les autres actions en la matière ?

- Cette action ne peut pas être dissociée des actions que nous menons actuellement dans le Sud de la Corse, en Balagne et, bien entendu, dans le Fium’Orbu. Des aménagements sont réalisés dans toutes les régions. L’idée est de répondre, aujourd’hui, aux attentes du monde agricole, mais on peut imaginer que dans 20 ou 30 ans, ce type d’installation permettra, aussi, le transfert d’eau potable. Nous risquons d’avoir des demandes des collectivités en matière d’eau potable parce que la ressource se tarit. Il faudra qu’à un moment donné, l’OEHC s’implique encore plus dans la production d’eau, comme elle le fait aujourd’hui dans le Sud de l’île, en Balagne et dans le Cap Corse.



- Comment avez-vous financé cette opération ?

- Le sur-presseur était une action complémentaire du PEI (Programme exceptionnel d’investissements). Nous avons réussi à l’intégrer dans la phase opérationnelle. Il a fallu trouver des financements dans le PEI, ce que nous avons pu faire grâce à la fongibilité qui a été possible. La seconde phase pose quelques problèmes de financement. Nous attendons un retour de l’Etat sur la question. Le sur-presseur doit s’accompagner de canalisations beaucoup plus grosses en termes de diamètre : du 1000 et du 1200 entre Casamozza et la région de Folelli pour assurer un transfert de volume d’eau beaucoup plus important.



- Quel volume d’eau comptez-vous transférer ?

- Il faut, à terme, réussir à transférer plus d’un million de m3 en rythme hebdomadaire. Aujourd’hui, on transfère péniblement entre 200 000 m3 et 300 000 m3 avec des ponctions sectorielles. Avec le sur-presseur, le transfert sera rapide et important. Cela nous permettra peut-être d’économiser un barrage sachant qu’il faut 15 ans pour construire un barrage alors qu’un sur-presseur répond en 3 ans à cet impératif. Ce qui ne veut pas dire qu’il ne faut pas réfléchir, dans cette région, à un stockage supplémentaire. Il faut, aujourd’hui, augmenter le parc des retenues pour répondre au défi du changement climatique des 30 années à-venir.