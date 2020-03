Table ronde d'Entr'Aide et Loisirs pour la journée de la femme à Calinzana

Dans un premier temps, Antoinette Salducci, vice présidente de la communauté de communes de Lisula et Céline Le Dreff, directrice du centre Intercommunal d'action sociale de Lisula – Balagna ont apporté un éclairage indispensable sur les mesures en place en Balagne, pour la protection des femmes et des enfants victimes de violences conjugales.

Elles ont également expliqué le contrat local "violences et sexismes" mis en place. Avec trois orientations. Prévenir, protéger et prendre en charge.





"Ce contrat local est le premier de Haute-Corse à avoir été signé, suite au Grenelle sur les violences sexistes et sexuelles.

Il l'a été par tous les partenaires, institutionnels, associatifs ainsi que l'éducation nationale, l'ARS ( les hôpitaux de Bastia et Calvi sont aussi partenaires) et la justice par le biais du parquet.

Il se présente sous forme de fiches actions financées par l'État pour mettre en œuvre de la communication, de l'information envers divers publics (enfants, jeunes, publics à risques ou fragiles mais aussi professionnels de santé ou du médico-social...etc). Cela va aussi appuyer notre action de coordination sur le territoire Balagne et nous permettre un maillage très fin de notre territoire, ainsi que la circulation de l'information quand il s'agit de personnes identifiées comme étant en situation de danger ou nécessitant une prise en charge, afin que personne ne puisse échapper au dispositif. Nous avons aussi à travers ce dispositif acté la mise à disposition d'un appartement d'urgence, pris en charge entièrement par l'État et permettant l'extraction immédiate en cas de danger ou de situations violentes." expliquait Antoinette Salducci.

Un prochain rendez-vous est, d'ores et déjà, pris pour approfondir cette mise en place sur ce contrat.

Puis, Caroline Torres, doctorante à la faculté de Corte a animé la rencontre, en présentant sa thèse "anthropologie de la femme en Corse" dont une partie était axée sur la femme et le nationalisme, devant une assemblée composée presque uniquement de femmes, très à l’écoute de cette présentation quelques fois surprenante, sur l’évolution de la place de la femme en Corse.

En deuxième partie, c'est un moment fort en émotion qui a marqué l'assemblée avec la présence du papa de Julie Douib qui sans hésiter, à accepté l'invitation de l'association afin " d'essayer d’aider les femmes sous emprise à oser demander de l’aide" précisait Alain Douib.

"C’est avec dignité que ce papa a apporté son témoignage, la gorge serrée mais la force d’un père qui souhaite pouvoir par sa triste expérience, apporter son aide pour essayer de sauver des vies" ajoutait Patricia Maestracci.

" Le meurtre de Julie a réveillé des consciences sur une réalité qui existe depuis la nuit des temps !

C’est grâce à une prise de conscience plus forte et la mise en place de ce contrat local que les choses bougent en Balagne et les acteurs de terrain vont pouvoir s’unir et ensemble essayer de faire baisser le taux de violence conjugale.

Nous avons tous un devoir de citoyen en protégeant les femmes et leurs enfants sous l’emprise d’hommes violents.

Le travail à effectuer est un travail de titan mais nous sommes persuadés que grâce à une collaboration, nous pourrons mieux protéger nos filles, nos mères, nos enfants. "

L'association Entr'Aide et Loisir souhaitait remercier le maire de Calinzana Pierre Guidoni et ses conseillés municipaux qui malgré un emploi du temps surchargé se sont rendus à cette manifestation, Antoinette Salducci et Céline Le Dreff et Lucien Douib.

Un doute, une information appelez le CIAS au ‪04 95 46 82 48‬ ou le 3919

