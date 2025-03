A Lisula, France Travail s’engage contre les inégalités

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, France Travail Lisula, en partenariat avec plusieurs acteurs locaux, a organisé une semaine entière dédiée à l’égalité et à l’insertion professionnelle. Objectif : sensibiliser, informer et accompagner les femmes dans leur accès au marché du travail. "Le 8 mars étant cette année un samedi, nous avons décidé d’organiser durant toute la semaine précédente des actions autour de l’égalité et de l’insertion professionnelle", explique Christelle Savelli, directrice de l’agence France Travail de Lisula.



Des ateliers pour lever les freins à l’emploi

Tout au long de la semaine, des ateliers ont été proposés aux demandeurs d’emploi, animés par plusieurs partenaires institutionnels et associatifs : l’Armée de terre, le 2e REP, la Préfecture, la Maison de la Protection des Familles et l’ADIE. Pour clôturer cette initiative, l’association Entr’Aide et Sintinella et C3S ont pris le relais, avec notamment le Van Nina et Simon e s, espace itinérant d’information et d’échange. "Notre partenariat dure depuis trois ans maintenant. France Travail nous ouvre ses portes et nous pouvons ainsi aborder avec eux les problématiques spécifiques des femmes en Corse. Trouver un métier, c’est aussi une condition essentielle pour sortir d’une situation difficile ou dangereuse. Sans argent, elles ne peuvent pas quitter un foyer. Il faut les aider à prendre leur vie en main. Avec France Travail, nous voulons accompagner les femmes vers l’indépendance", souligne Patricia Maestracci, présidente d’Entr’Aide et Sintinella.



Un monologue pour briser les tabous

Pour ouvrir les échanges, Patricia Giuntini, bénévole d’Entr’Aide et Sintinella, a interprété un monologue qu’elle a elle-même écrit sur les discriminations à l’embauche. "Il était important de le présenter aujourd’hui, pour faire réfléchir, pour montrer que certaines situations sont encore trop fréquentes. Être mère, par exemple, ne devrait pas être un frein pour trouver un emploi. Pourtant, c’est récurrent", témoigne la comédienne. Après cette prestation, un temps d’échange a permis aux participants de partager leurs expériences et leurs questionnements sur les obstacles à l’emploi pour les femmes.



Déconstruire les stéréotypes professionnels

Une exposition interactive, présentée par Laureline Roux, déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité, a permis d’explorer les stéréotypes de genre dans le monde du travail. "Nous avons créé cette exposition pour identifier les freins à l’emploi des femmes et les dépasser. Elle circule sur toute l’île afin de sensibiliser le plus grand nombre", explique-t-elle. L’idée est de questionner les représentations ancrées dans la société et d’agir à tous les niveaux : "Les stéréotypes persistent. Il faut convaincre employeurs, prescripteurs, et citoyens. Aujourd’hui encore, la question de la gestion du foyer et des enfants est posée uniquement aux femmes", regrette-t-elle.



Un quiz interactif a prolongé la réflexion en engageant les participants dans une séquence d’appropriation, visant à ancrer des solutions concrètes pour dépasser ces préjugés. "L’exposition et le quiz permettent d’ouvrir le débat. Il est essentiel de questionner les stéréotypes de genre. Une fille ne peut-elle pas être mécanicienne ? Un homme sage-femme ? Nous devons tous lutter contre ces idées reçues, car elles influencent l’orientation professionnelle et l’accès à l’emploi", insiste Christelle Savelli.



Sur le parking, le Van Nina et Simon e s a accueilli les participants pour des échanges et des conseils personnalisés. Une semaine d’actions concrètes, qui rappelle que l’égalité professionnelle ne se décrète pas mais se construit, jour après jour, à travers l’information, l’accompagnement et la lutte contre les idées reçues.