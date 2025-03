3 000 postes à pourvoir d’ici 2030 : l’emploi à domicile en Corse cherche des solutions

Souvent méconnu, l’emploi à domicile concerne près de 1,2 million de salariés en France. Environ 5,5 % des salariés du secteur privé exercent ainsi dans ce domaine. En Corse, près de 7 000 particuliers employeurs font appel à 4 723 salariés pour des métiers aussi variés que les assistants maternels, les assistants de vie ou encore les employés familiaux. Avec le vieillissement de la population, un phénomène particulièrement marqué sur l’île, le secteur fait face à une demande croissante. D’ici 2030, 3 000 emplois supplémentaires seront à pourvoir en Corse.



"Travailler à une meilleure attractivité du secteur"

Face à ces enjeux, France Travail, la FEPEM (Fédération des employeurs particuliers) et IPERIA, plateforme nationale de professionnalisation, ont signé ce jeudi après-midi à Ajaccio une convention tripartite visant à structurer et développer l’emploi à domicile en Corse. Catherine Bédènes, directrice régionale de France Travail, souligne l’importance de cette démarche : "L’emploi à domicile est un secteur crucial en Corse, tant pour notre économie que pour le bien-être des citoyens. L’île connaît une croissance démographique forte depuis 2016, mais aussi un vieillissement accéléré de sa population. Pourtant, ce secteur ne concerne pas uniquement les personnes âgées : il répond aussi aux besoins des personnes en situation de handicap et des jeunes enfants. Ce sont des emplois qui ont la particularité de s’exercer au domicile des employeurs, ce qui implique des spécificités et un besoin accru de proximité, notamment en raison de la géographie de la Corse. Aujourd’hui, nous devons déjà faire face à un manque de main-d’œuvre, et cette tendance va s’accentuer. D’ici 2030, plus de 3 000 personnes devront être recrutées sur l’île. Ce secteur souffre d’un manque de reconnaissance. Il faut donc travailler à son attractivité, mais aussi mieux accompagner les candidats dans leurs démarches, qui diffèrent des autres formes d’emploi."



Des dispositifs pour garantir attractivité, développement et sécurisation

L’objectif de cette convention est d’apporter des solutions concrètes pour soutenir l’emploi à domicile, en facilitant l’accès à la formation et à l’accompagnement. "Cette convention marque une étape importante dans le développement et la structuration de l’emploi à domicile en Corse. Ce partenariat est le fruit d’un travail collectif engagé depuis plusieurs mois, avec une ambition commune : répondre aux défis du secteur", explique Stéphane Lebrun, président de la FEPEM PACA-Corse. Il insiste sur les particularités de ce modèle d’emploi : "Le domicile privé devient un lieu de travail, ce qui implique des enjeux spécifiques en matière de droit du travail et de conditions d’exercice. La relation humaine est au cœur de ces métiers, nécessitant des compétences sociales et relationnelles particulières. Le particulier employeur n’a pas toujours d’expérience en gestion des ressources humaines, ce qui rend indispensable un accompagnement adapté. De plus, le salarié peut avoir plusieurs employeurs, ce qui complexifie la gestion de son activité et de ses droits. Autant de spécificités qui font de ce secteur un modèle à part. Le recrutement des effectifs est un défi majeur."



En Corse, les tensions sur le marché de l’emploi à domicile sont d’autant plus fortes que de nombreux départs à la retraite sont à prévoir dans les prochaines années. D’ici 2030, 34 % des assistants maternels, 55 % des assistants de vie et 50 % des employés familiaux auront cessé leur activité.



Dynamiser le secteur par la formation et la professionnalisation

Pour répondre à ces défis, la formation et la montée en compétences des travailleurs sont des axes essentiels. Nadège Turco, directrice déléguée d’IPERIA, met en avant la nécessité de renforcer la professionnalisation d’un secteur en forte tension. "Cela fait plus de 30 ans que nous plaçons l’évolution des compétences et la sécurisation des parcours professionnels au cœur du développement durable de ce secteur. Grâce à cette convention, nous allons pouvoir mieux valoriser les services, outils et dispositifs existants pour accompagner les demandeurs d’emploi dans leur orientation professionnelle. Chaque personne peut ainsi construire son propre parcours et, à terme, obtenir une certification inscrite au répertoire professionnel."



L’enjeu est de taille : en 2024, la masse salariale versée aux salariés des particuliers employeurs en Corse s’élève à 28,6 millions d’euros. Pour répondre aux besoins croissants, la structuration de l’emploi à domicile apparaît plus que jamais comme une priorité.