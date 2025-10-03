L'événement itinérant "Place de l'Emploi" a fait étape à Ajaccio ce mercredi

Place de l'emploi, événement itinérant (avec son véhicule "U Tragulinu di l'impiegu") revient en Corse pour une nouvelle édition. Après Bastia et Calvi, U Tragulinu di l'Impegiu a fait étape ce mercredi à Ajaccio.



À Bodiccione, tout au long de l'après-midi, l'agence France Travail d'Ajaccio est venue à la rencontre des usagers pour "délivrer le service, informer et aller vers les publics". Place de l'emploi porte d'ailleurs bien son nom puisque l'événement s'est installé au cœur du quartier. Le véhicule, les conseillers de l'agence France Travail d'Ajaccio, les partenaires, entreprises et le JobiTruck sont venus à la rencontre des Ajacciens pour les informer et les aider dans leurs démarches d'emploi.



"Nous sommes équipés aujourd'hui de deux bus, c'est inédit. Cette année, c'est la première fois que nous venons à Bodiccione et nous sommes ravis" indique la directrice de l'agence France Travail d'Ajaccio, Marie-Pierre Tafanelli. "L'objectif de cet événement, c'est mettre l'offre de service de France Travail, de ses partenaires et des employeurs au plus près de ses usagers. On se déplace et on cible au plus large. Notre deuxième objectif, c'est aussi de délivrer de l'information et de capter un public qui ne serait pas forcément dans nos services (...)". Se rendre au cœur des quartiers permet ainsi de faciliter l'accès aux services de France Travail. C'est "une autre ambiance aussi pour discuter que dans un cadre plus formel" indique la directrice de France Travail.



Les entretiens avec les conseillers France Travail (chacun dans leurs domaines de spécificité), les partenaires (CitéLab, le réseau pour l'emploi) et les entreprises présentes (Visaltis, ADMR et Columbus Café) se déroulaient en plein air ou dans le bus Place de l'emploi. France Travail a pu également compter sur l'appui de la CAPA, de la Ville et de la Préfecture.