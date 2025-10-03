L'événement itinérant "Place de l'Emploi" a fait étape à Ajaccio ce mercredi

Place de l'emploi, événement itinérant (avec son véhicule "U Tragulinu di l'impiegu") revient en Corse pour une nouvelle édition. Après Bastia et Calvi, U Tragulinu di l'Impegiu a fait étape ce mercredi à Ajaccio.
À Bodiccione, tout au long de l'après-midi, l'agence France Travail d'Ajaccio est venue à la rencontre des usagers pour "délivrer le service, informer et aller vers les publics". Place de l'emploi porte d'ailleurs bien son nom puisque l'événement s'est installé au cœur du quartier. Le véhicule, les conseillers de l'agence France Travail d'Ajaccio, les partenaires, entreprises et le JobiTruck sont venus à la rencontre des Ajacciens pour les informer et les aider dans leurs démarches d'emploi.
"Nous sommes équipés aujourd'hui de deux bus, c'est inédit. Cette année, c'est la première fois que nous venons à Bodiccione et nous sommes ravis" indique la directrice de l'agence France Travail d'Ajaccio, Marie-Pierre Tafanelli. "L'objectif de cet événement, c'est mettre l'offre de service de France Travail, de ses partenaires et des employeurs au plus près de ses usagers. On se déplace et on cible au plus large. Notre deuxième objectif, c'est aussi de délivrer de l'information et de capter un public qui ne serait pas forcément dans nos services (...)". Se rendre au cœur des quartiers permet ainsi de faciliter l'accès aux services de France Travail. C'est "une autre ambiance aussi pour discuter que dans un cadre plus formel" indique la directrice de France Travail.
Les entretiens avec les conseillers France Travail (chacun dans leurs domaines de spécificité), les partenaires (CitéLab, le réseau pour l'emploi) et les entreprises présentes (Visaltis, ADMR et Columbus Café) se déroulaient en plein air ou dans le bus Place de l'emploi. France Travail a pu également compter sur l'appui de la CAPA, de la Ville et de la Préfecture.
La nouveauté cette année en Corse, le JobiTruck
En plus du bus de l'emploi, le JobiTruck était présent cette année. Les demandeurs d'emploi peuvent venir dans ce camion "bureau-mobile" pour profiter d'un espace entretien, de la réalité virtuelle pour la découverte des métiers et de la JobiBox qui permet de créer un CV en vidéo. "L'idée avec la JobiBox, c'est de permettre à un candidat d'exprimer qui il est, ce qu'il recherche, ce qu'il peut apporter à une entreprise. Ça permet de se différencier, de montrer son dynamisme. Nous avons créé cet outil pour accompagner de A à Z le candidat dans la création de son CV vidéo, il va pouvoir le personnaliser et nous avons le simulateur d'entretien d'embauche pour s'entraîner avec trois niveaux" explique Thomas Prévost, cofondateur du JobiTruck. "Il y a vraiment un engouement autour de cet outil" constate Thomas Prévost. "Nous sommes au troisième jour de la tournée et à chaque fois il y a de la demande aussi bien pour la réalité virtuelle que pour la JobiBox." L'entreprise Jobissim a créé le concept de la JobiBox et le JobiTruck. Sur le continent, une centaine de JobiBox sont installées dans des agences France Travail, dans des missions locales, des organismes de formation, des écoles. "Nous avons développé ce camion dans une logique d'aller vers des publics qui n'ont pas la possibilité de se déplacer dans des agences, des publics éloignés de l'emploi", ajoute-t-il. Caroline, 43 ans, demandeur d'emploi depuis peu, a profité de sa venue pour tester la JobiBox. "C'est quelque chose de nouveau mais pourquoi pas essayer", confie-t-elle.
Plusieurs demandeurs d'emploi ont pris part à cet après-midi à Bodiccione à l'invitation de France Travail. L'occasion pour eux de rencontrer les entreprises présentes, de s'informer auprès des conseillers France Travail directement, d'être "aidés dans leurs recherches" comme Caroline. "Beaucoup de choses sont informatisées ce qui peut être très pratiques", constate Nathalie qui a toutefois profité de l'événement pour venir rencontrer directement un conseiller.
U Tragulinu di l’Impiegu a repris sa tournée en Corse le 29 septembre et elle se poursuit jusqu'au 3 octobre
Les prochaines étapes
- Levie – jeudi 2 octobre (10h-12h30) – Place de l’Église
- Sainte-Lucie-de-Porto-Vecchio – jeudi 2 octobre (14h-16h30) – Casa Cumuna
- Prunelli di Fiumorbo – vendredi 3 octobre (9h30-15h) – Piazza di a Nazione
Pour en savoir plus sur Place de l'emploi
