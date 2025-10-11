Femmes solidaires : en Corse comme ailleurs, 80 ans de lutte pour les droits des femmes

Elle représente 80 ans d’engagement pour les droits des femmes. L’association Femmes solidaires célèbre, du 8 au 11 octobre, son anniversaire à travers plusieurs événements organisés à Bastia et Ajaccio. Fondée à la Libération sous le nom de l’Union des femmes françaises, l’association a été créée par des résistantes dans l’après-guerre. « Elles ne voulaient plus jamais revivre ce qu’elles venaient de voir et de vivre dans les camps de concentration. C’était d’abord un combat pour la paix », explique Rosy Sarrola, présidente de la section bastiaise et membre de la direction nationale.





Rapidement, leurs revendications se sont étendues à d’autres préoccupations sociales. « À l’époque, il s’agissait aussi de réclamer du pain pour leurs enfants qui n’avaient pas de quoi manger. Il y a eu une succession de petites démarches jusqu'au moment où on a demandé aux femmes qui avaient remplacé les hommes au travail pendant la guerre de rentrer chez elles et de faire des enfants pour repeupler la France. Beaucoup ne l’ont pas accepté, et elles ont commencé à prendre en main leur propre vie et à défendre leurs droits. » C’est dans cette continuité que le mouvement a pris de l’ampleur, jusqu’à changer de nom il y a une vingtaine d’années pour devenir Femmes solidaires. « Certaines femmes ne se reconnaissaient plus dans l’intitulé “Union des femmes françaises”, alors on a changé. »





À l’occasion des 80 ans de l’association, une exposition retrace l’histoire du mouvement au sein de la gare de Bastia, en partenariat avec les Chemins de fer corses. « On est né de la Résistance, et à l’époque, les femmes et les hommes qui étaient dans la Résistance étaient souvent cachés dans les trains, il y avait une solidarité qui se faisait, et c'est tout naturellement que nous sommes allés vers eux pour fêter nos 80 ans. » L’exposition bastiaise retrace des décennies de luttes à travers une sélection de photos, d’actions emblématiques et d’archives. « Cela permet de remonter à la création du mouvement, même s’il y a aussi des actions plus récentes. » Parmi elles : la création d’écoles primaires dans les quartiers de Lupino et Montesoro à Bastia. « Avant, les enfants étaient obligés de faire des trajets énormes, et on s'est battus pour que ces écoles primaires puissent ouvrir. »





Un engagement toujours d’actualité





Aujourd’hui encore, Femmes solidaires agit sur le terrain pour défendre les droits des femmes et lutter contre toutes les formes de violence et de discrimination. Présente sur l’île depuis les débuts du mouvement, l’association mène encore de nombreuses actions locales. « Les problématiques que l’on rencontre ici sont les mêmes que sur le reste du territoire », note Rosy Sarrola. « Les violences faites aux femmes restent au cœur de nos préoccupations. Les chiffres sont toujours très élevés : on est à plus de 120 féminicides depuis le début de l’année. »





Outre l’accompagnement des victimes, l’association s’investit également dans la prévention, notamment auprès des jeunes. « Nous intervenons régulièrement dans les établissements scolaires. La violence est très présente, et cela inquiète de plus en plus les chefs d’établissement qui font appel à nous. On travaille beaucoup sur la notion de respect, et on est engagés pour développer une éducation non sexiste et non violente. » Parmi les actions marquantes menées ces dernières années en Corse, Rosy Sarrola cite la mise en place du « plaintomètre », un outil d’aide à la plainte pour les femmes victimes de violences. « C'est un outil pédagogique complémentaire qui n’est pas encore assez connu, mais il est très intéressant pour elles. Il explique un peu comment s’y prendre pour aller déposer plainte. »



Fidèle à ses origines, l’association continue de porter une vision féministe ancrée dans la solidarité. « On continue de s'occuper de tout ce que les femmes souhaitent obtenir parce que malgré de nombreux droits acquis, il y a encore beaucoup de choses à changer, et c'est assez compliqué. Nous sommes engagés à faire reculer toutes les formes de discrimination et de violence. » Un combat de chaque instant, qui traverse les générations, et qui n’a pas l’intention de s’arrêter.

