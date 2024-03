Bastia : Le "Plaintomètre" la nouvelle arme de défense de "Femmes solidaires"

« À ce jour les luttes féministes ont permis de conquérir des droits et de progresser vers l’égalité entre les femmes et les hommes, mais cette égalité est loin d’être effective » souligne Rosy Sarrola, présidente régionale de Femmes solidaires*. Une présidente bien sûr satisfaite de la décision toute récente d’inscrire l’IVG dans la Constitution. « Lorsque les droits des femmes progressent dans un pays cela encourage les autres femmes du monde à poursuivre le combat. Notre solidarité n’ayant pas de frontières, nous continuerons à travers notre engagement national et international à soutenir les femmes en Europe pour faire inscrire le droit à l’avortement dans la charte européenne des droits fondamentaux».

Pour Rosy Sarrola, une question se pose cependant : cette inscription dans la constitution va-t-elle changer quelque chose ? « On nourrit notamment des inquiétudes par rapport au désert médical. Récemment deux arrêtés ont été pris. L’un autorise les sages-femmes à pratiquer l’IVG, mais l’autre stipule qu’elles ne peuvent le faire que dans un lieu où se trouvent 4 médecins ! Quand on connaît le problème en Corse, on ne peut que s’inquiéter ».





Une nouvelle arme de défense : le plaintomètre !

«Aujourd’hui encore beaucoup de femmes victimes de violences n’osent pas déposer plainte » déplore Rosy Sarrola. « Il y a eu certes beaucoup d’avancées dans ce domaine pour aider et encourager les victimes à porter plainte, mais nombreuses sont encore dans la réserve. On estime à 10% les victimes qui portent plainte. C’est pour cela que nous venons de mettre en place une aide inédite pour les victimes : le plaintomètre ».

Ce petit fascicule en accordéon se veut une aide précieuse pour aider les femmes à franchir le pas du dépôt de plainte et le suivi de celle-ci. « Beaucoup de plaintes, 80%, sont classées sans suite sans qu’on sache pourquoi. Et sur les 20% restantes, seul 1% aboutissent à une condamnation pénale. Notre plaintomètre sera désormais d’une grande utilité pour renverser cette tendance, car contenant tous les renseignements». Ce plaintomètre comprend notamment 3 grands thèmes selon l’avancement de la plainte :« Jusque-là tout va bien », « Sois vigilante » et « Rien ne va plus »

Au verso du fascicule figurent des rappels de textes et principes applicables aux droits des victimes et aux droits des enfants durant l’enquête, aux différents modes de preuves et actes d’investigation.





Parallèlement « Femmes solidaires » poursuit son travail d’installation de « bancs rouges ». Àce jour on en dénombre une trentaine en Corse, le 1er a été placé à Bastia en novembre 2017, et trois autres seront installés très prochainement.

Le 11 mars à Calenzana avec le soutien de la municipalité et de l’association « Entr’aide et loisirs », le 15 à St Florent en partenariat avec la municipalité et le collège et le 23 à Lucciana, avec le soutien du Centre Territorial de Tennis où l’installation sera suivie d’un tournoi TMC, Tournoi Multi-Chance » Dames.

Pour rappel, les « bancs rouges » sont les symboles de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles et matérialisent l'engagement d’une ville dans cette lutte. « Nous organisons aussi des séances de sensibilisation dans les collèges » ajoute Rosy Sarrola.







En cette année olympique, « Femmes solidaires » entend aussi mettre en avant la place de la femme dans le sport. «En partenariat avec divers clubs de la région bastiaise, nous allons organiser des évènements sportifs, des échanges mixtes dans le domaine du football, du rugby, du krav maga, tennis. Le 17 mars nous organisons un pique-nique avec les Femmes à moto. Ces évènements sportifs se clôtureront le 27 mars à 18 heures par une journée No Limits à la salle polyvalente de Lupino à Bastia. Le thème de la conférence, qui sera suivie d’un débat, sera la place de la femme dans le sport. Il y aura aussi un film et des témoignages ».

------

*Femmes Solidaires : Bt A14 - Logis de Montesoro – 20600 Bastia. Tel : 04.95.33.33.46.