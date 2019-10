TROPH'énergies 2019 de Corse : maîtrise de l’énergie, qualité de l’air et mobilité durable

"Il s'agit de mettre en valeur les entreprises, les particuliers, les collectivités publiques qui ont avancé dans le domaine de l'énergie et qui sont relativement performantes" a notamment souligné le président de l'Agence de l'urbanisme et de l'Environnement à l'occasion du lancement officiel du concours effectué ce jeudi à Ajaccio."C'est une initiative qui contribue de manière plus générale à avancer sur la transmission énergétique" a ajouté Jean Biancucci qui a, aussi, expliqué qu'elle allait de pair avec la mise à disposition d'un certain nombre de moyens financiers, en fait une somme de 32 000€ qui va permettre de récompenser les lauréats de ces TROPH'énergies 2019.A l’issue de la phase d’inscription (voir le lien ci-dessous), le jury de l’AUE désigne les 12 candidats présélectionnés en accord avec le règlement du concours, ainsi que le lauréat du « Coup de Pouce ».Ensuite, pendant 8 jours, du 5 au 12 décembre prochains, les 12 meilleurs projets de Corse seront proposés au vote des internautes sur la page Facebook de l’AUE au travers de petits clips vidéo de présentation.Le ou la lauréat(e) de chaque catégorie - maitrise de l'énergie, qualité de l'air et mobilité - se verra remettre, dans le cadre solennel de la Collectivité de Corse, un chèque dont le montant variera en fonction de la catégorie récompensée.Le Jury de l’AUE pourra également attribuer un « Coup de pouce » afin d’encourager un projet original et exemplaire n’ayant pas encore débuté ou étant en cours de réalisation.