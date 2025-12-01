La Corse franchit une étape importante pour la rénovation énergétique de l'habitat

En Corse, de nombreux logements sont anciens et souffrent d’une mauvaise isolation. Au point que le secteur résidentiel représente 32% de la consommation énergétique totale et 61% de la consommation d’électricité sur l’île. Avec, pour les familles, des factures en hausse, un confort réduit en été comme en hiver, et une consommation qui pèse sur l’environnement.



La rénovation apparaît donc comme un levier essentiel de la transition énergétique. Ce vendredi à Ajaccio, après plusieurs années de concertation, la Corse a franchi une étape décisive avec la signature d’une convention de coopération entre l’État, l’Anah, la Collectivité de Corse et l’Agence d’Urbanisme et d’Énergie de Corse. Un engagement partenarial fort et inédit qui vient coordonner un écosystème complexe et organise enfin la rénovation énergétique de l'habitat de manière structurée.



Aboutissement d’un travail entamé en 2022, cette convention vient en effet consolider les dispositifs existants, faciliter les démarches pour les ménages et instaurer un interlocuteur unique, avec un dossier standardisé qui simplifie le parcours des habitants. Elle clarifie également le rôle de chacun : l’Anah apporte ses outils et ses formations, l’AUE co-anime les guichets d’information, mobilise les professionnels et finance les travaux de rénovation, tandis que l’État et la Collectivité renforcent la coopération et soutiennent la structuration des filières locales.



Grâce à ce partenariat renforcé, tous les ménages, qu’ils soient propriétaires, locataires ou copropriétaires, auront désormais un accès facilité à l’information et un accompagnement renforcé pour bénéficier des aides comme MaPrimeRénov’, MaPrimeAdapt’ ou le dispositif local ORELI. Les professionnels du bâtiment seront mieux formés, labellisés et soutenus. Et surtout, les politiques publiques pourront être ajustées grâce à une meilleure connaissance des besoins. Le tout dans une « dynamique collective au service des habitants afin de réduire les consommations et les factures, de valoriser le patrimoine, d’améliorer le confort et de préserver l’environnement », indiquent les partenaires.



La signature de cette convention s’inscrit également dans le cadre de la Tournée France Rénov’, qui fait escale à Ajaccio vendredi et samedi. Cette initiative itinérante, portée par l’Agence nationale de l’habitat, vise à sensibiliser les habitants à la rénovation de leur logement, qu’il s’agisse d’améliorer l’efficacité énergétique ou d’adapter leur habitat à la perte d’autonomie. Pour sa première étape corse, le dispositif propose aux visiteurs des espaces d’information et une exposition interactive présentant les bénéfices et les étapes de la rénovation, ainsi que les aides disponibles comme MaPrimeRénov’ ou MaPrimeAdapt’. Sur place, des conseillers accompagnent ainsi directement les ménages, qu’ils soient propriétaires, locataires ou copropriétaires, et répondent à toutes leurs questions de manière gratuite, neutre et personnalisée, pour les aider à concrétiser leurs projets de rénovation.