Ajaccio : une journée pour aider et conseiller les copropriétaires

« Comment gérer une copropriété quand il n’y a pas de syndic ? Comment entreprendre des travaux de rénovation énergétique dans son immeuble ? Que faire en cas de litige avec son bailleur ? Quels sont les droits d’un propriétaire en cas de dégradation d’un bien loué ? ». Ce sont quelques unes des questions auxquelles les copropriétaires ajacciens ont pu trouver des réponses ce vendredi dans la cour anglaise de l’hôtel de ville. Après une première réussie en octobre 2023, la ville d’Ajaccio en partenariat avec la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien organisait la deuxième édition de la journée de la copropriété afin d’offrir aux habitants un espace de dialogue et de solutions sur la gestion des copropriétés grâce à la présence d’experts, institutions et professionnels agissant en la matière.



« C’est un évènement de proximité qui vise à offrir une porte d’entrée unique vers tous les acteurs de l’habitat. Nous recevons le public pour l’aider, le conseiller et l’orienter », indique Jean-Christophe Pezzano, chef du service procédure habitat et copropriété à la ville d’Ajaccio, en précisant : « Différents acteurs étaient présents tout au long de la journée comme un syndic, la maison de l’habitat durable de la CAPA qui est venue parler de l’appel à projets pour la rénovation globale des copropriétés, la direction de l’habitat de la ville, les services de l’État avec une délégation de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), l’Agence d’Aménagement durable, d’Urbanisme et d’Énergie de la Corse et enfin l’Adil qui a informé les visiteurs sur leurs droits et obligations en tant que copropriétaires occupants ou bailleurs d’un immeuble ».



Avec cette initiative, la ville et ses partenaires entendent s’inscrire pleinement dans une politique de lutte contre l’habitat indigne, encourager les travaux de rénovation énergétique, accompagner les copropriétés fragiles ou dégradées, et améliorer durablement le cadre de vie dans la commune. Pour ce faire, de tels rendez-vous ont pour objectif d’accompagner les copropriétés dans leur organisation juridique et leur gouvernance, d’améliorer les espaces communs des copropriétés au bénéfice des résidents, ou encore d’accompagner les copropriétés dégradées dans des travaux d’amélioration des immeubles sur parties communes, notamment des travaux de sécurité et permettant des économies d’énergie.