Sunemu s’offre une nouvelle jeunesse afin d’être toujours plus utile aux musiciens corses

C’est sans doute avec lui que nombre de jeunes musiciens corses ont appris à jouer de la guitare. Le site Internet Sunemu.net fête cette année son 18ème anniversaire. Afin de célébrer cet évènement comme il se doit, son créateur, Sébastien Antoniotti, a décidé de lui donner un coup de jeune. Ainsi c’est une toute nouvelle version plus actuelle et dynamique de cette plateforme de partage d’accords de guitare, tablatures et autres informations autour de la musique corse qui a été mise en ligne ce jeudi 15 décembre. Une mise à jour sur laquelle il a travaillé durant plus de six mois, aux côtés des membres de de l’agence web qu’il dirige depuis plusieurs années.



« La dernière refonte datait d’il y a 10 ans. Les sites Internet n’étaient alors pas forcément adaptés aux téléphones. Désormais, il est complètement optimisé pour les smartphones », indique Sébastien Antoniotti. « Nous avons aussi maintenant une bibliothèque d’accords. Avant, quand sur une chanson était noté qu’il fallait par exemple faire un Ré mineur, il n’y avait pas plus d’explications. Grâce à cette nouvelle partie du site, nous expliquons quoi faire avec ses doigts sur le manche de la guitare. Ce sera très utile pour les débutants qui n’auront ainsi plus besoin de faire un va et vient avec une autre plateforme pour connaitre la position des accords », annonce-t-il par ailleurs.



Les accords de plus 800 chansons corses en ligne

Autre nouveauté qui devrait ravir les musiciens corses, la possibilité de transposer les accords a été insérée dans chaque chanson. « C’est-à-dire que l’on va pouvoir changer la tonalité d’une chanson pour l’adapter à sa voix. Par exemple, si je n’ai pas la voix de Maì Pesce mais que j’ai envie de chanter l’une de ses chansons, je vais pouvoir changer la tonalité pour pouvoir chanter juste, mais de façon plus basse ou plus haute », sourit le créateur de Sunemu.net. « Il y a aussi une fonctionnalité de défilement auto, qui permet de pouvoir poser son téléphone sur le genou ou sur le comptoir et de chanter entièrement une chanson sans que quelqu’un n’ait à descendre la page au fur et à mesure », ajoute-t-il. Un outil bien qui sera bien utile lors des soirées entre amis où s’improvise un tour de chant.



Le créateur de Sunemu.net a également profité de cette mise à jour pour ajouter de nouveaux titres sur le site. Au point que ce sont désormais plus de 800 titres et 70 artistes différents qui y sont répertoriés. Afin qu’il ne soit pas trop dur de s’y retrouver, il est désormais possible de se créer un compte avec lequel les musiciens pourront se constituer un classeur de chant ou encore mettre certaines chansons dans ses favoris. Et puis, afin d’être toujours en accord avec les périodes de l’année, Sunemu propose dorénavant des playlists thématiques. « En ce moment, on peut retrouver une liste « Canti di Natali ». Comme tout le monde n’a pas la vision de ce qu’ont pu faire les artistes sur Noël, nous avons fait une sélection de toutes les chansons qui parlent de cette fête et les mettons en page d’accueil », glisse Sébastien Antoniotti.



Des artistes insulaires mis à contribution pour annoncer le lancement du nouveau site

Soucieux de donner à cette nouvelle version de Sunemu une jolie rampe de lancement tout en continuant à mettre à l’honneur la musique corse, le jeune homme a souhaité organiser un teasing sur les réseaux sociaux durant plusieurs semaines grâce à de petites vidéos réalisées grâce à la contribution de plusieurs artistes insulaires. « Je les remercie tous énormément », se réjouit-il. Il faut dire qu’au fil des années, Sunemu est devenu incontournable pour les musiciens corses. Au point qu’ils sont désormais nombreux à le contacter pour envoyer les accords de leurs chansons quand ils sortent un nouvel album.



« Les conditions pour être sur Sunemu, c’est faire de la musique corse, quel que soit le niveau. On peut trouver sur le site du Carlu Rocchi des années 1960, en passant par les Chjami Aghjelesi, jusqu’aux adaptations d’I Cani Caldi ou aux chansons de Michè Dominici qui sont des artistes plus récents et qui sont complètement légitimes. C’est vraiment un site autour de la musique en langue corse », détaille encore Sébastien Antoniotti. Grâce à cette passion partagée pour la musique corse d’hier et d’aujourd’hui, Sunemu affiche aujourd’hui près de 1000 visites par jour.