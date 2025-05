Suite à l’incendie qui a détruit le matériel de la foire de la châtaigne, le foyer rural de Bocognano lance un appel aux dons

C’est un « coup de bambou » que le foyer rural « U Castagnu » de Bocognano s’est pris derrière la tête. Dans la nuit du 18 au 19 mai, un incendie a touché le local dans lequel était entreposé tout le matériel de la foire de la châtaigne et du foyer rural . « Tout est parti en fumée. Couverts, tables, chaises, réchauds, extracteurs de fumée et autres matériels de cuisine… Il ne nous reste plus rien du tout », soupire Alexandre Filippi, le président du foyer rural en indiquant : « C’est du matériel qui a été accumulé au fil des ans, depuis une quarantaine d’années. Il servait à la fois au stand du foyer, mais aussi pour le bar et le restaurant de la foire ».Au bas mot, ce sont « 40 000 euros de matériel » qui ont été détruits selon les organisateurs de la foire de la châtaigne qui se sont réunis en conseil d’administration extraordinaire le week-end dernier, afin de faire le bilan du sinistre. Des pertes conséquentes auxquelles s’ajoutent les engins d’un chantier d’insertion Aiutu Campagnolu qui étaient également stockés au sein de l’entrepôt qui est parti en fumée. « Les deux associations sont largement touchées », souffle Alexandre Filippi. « Si le chantier d’insertion redémarre tranquillement, pour nous c’est un peu plus problématique. Nous n’avons pas les moyens financiers de surmonter une telle dépense », ajoute-t-il en tenant toutefois à assurer : « Mais nous nous accrochons, et la foire de la châtaigne aura bien lieu début décembre, comme chaque année. Nous nous y sommes engagés auprès des exposants et des bénévoles ».Afin que l’évènement puisse se tenir dans les meilleures conditions et être celui que l’on connaît habituellement, le foyer rural a lancé une campagne d’appel aux dons en ligne * ce lundi en espérant récolter 25 000 euros. « On sait que la Collectivité de Corse et la mairie de Bocognano vont nous soutenir. D’autres communes nous ont aussi proposé de nous faire des dons. Et nous avons donc décidé de lancer cette cagnotte en complément. Les premiers retours que l’on a depuis qu’elle a été mise en ligne sont très positifs" On voit que des personnes de toute la Corse se mobilisent », se réjouit le président du foyer rural en soulignant : « La foire de la châtaigne n’est pas seulement la foire de Bocognano. Elle a une vocation non seulement micro-régionale, mais aussi une vocation régionale au sens large. Tout le monde est sur le pont et nous soutient. C’est l’image que l’on veut voir de la Corse ».Évènement incontournable sur l’île, depuis 1982, a Fiera di a castagna a en effet permis à la filière castanéicole de se structurer au fil du temps et à la châtaigne – tombée en désuétude – de retrouver ses lettres de noblesse et de rencontrer un nouvel engouement de la part de la population. « Il faut donc absolument relancer la machine. Les années cynips sont derrière nous, mais malgré tout, les châtaigniers sont de vieux arbres et il faut préparer l’avenir. Nous avons la pépinière du Groupement de castanéiculteurs qui permet de replanter de nouveaux pieds de châtaigniers, mais ils ne seront malheureusement productifs que d’ici une trentaine d’années », pose Alexandre Filippi en se réjouissant par ailleurs que lors des dernières éditions de la foire, le concours de farine de châtaigne ait été relancé. « En 2024, nous avons même réussi à faire revenir sur le champ de foire une vingtaine de castanéiculteurs. Cette année nous espérons faire au moins aussi bien, et pouvoir faire une foire encore plus belle que ce qui était prévu », lance-t-il en dévoilant : « Il est également prévu que l’on reçoive des castanéiculteurs italiens sur le champ de foire cette année, et des Japonais vont aussi venir nous visiter fin septembre-début octobre car ils sont intéressés par ce que nous faisons ».Autant de preuves de la volonté des bénévoles du foyer rural U Castagnu de faire perdurer l’évènement pendant encore longtemps, malgré ce coup dur. « Nous nous battons et nous allons continuer à le faire. Nous n’avons jamais eu envie de baisser les bras car on nous a transmis cette foire. Les anciens nous ont laissé le soin de continuer cette foire, de la faire grandir et aller encore plus loin », affirme Alexandre Filippi en concédant : « Il y a eu un petit moment de flottement, mais on l’a vite évacué. Dans l’heure qui a suivi la découverte du sinistre, nous nous sommes retroussés les manches et nous avons commencé à faire le bilan afin de savoir ce qu’il nous fallait exactement, et à faire des devis afin de reconstituer le matériel. Il n’y a pas eu d’abattement ou d’envie de tout abandonner. Nous ne pouvons pas faire cela aux initiateurs de la foire, nous ne laisserons pas la foire mourir ».Si les conclusions de l’enquête sur les causes de l’incendie n’ont pas encore été livrées, le président du foyer rural confie aujourd’hui croire peu à la piste accidentelle. « Il est pratiquement acquis que c’est un acte malveillant », confie-t-il en marquant son incompréhension. « Nous n’avons de griefs avec personne ».