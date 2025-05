Un entrepôt détruit par un incendie à Bocognano

Un coup dur pour les organisateurs de la foire de la châtaigne

Joint ce lundi matin, Alexandre Fillipi, président du foyer rural, évoque un profond abattement : « Pour le moment c'est l'abattement, mais ça ne va pas durer. C’est surtout… on est abasourdi par ce qui s’est passé. » Confrontée à d’autres difficultés par le passé, l’association entend faire face. « On s’attendait à tout genre de problème, à toutes sortes de péripéties, comme on en a connu depuis nos 40 et quelques années d’existence… mais voilà. » Malgré ce revers, l’édition 2025 de la foire aura bien lieu, assure-t-il : « La foire aura lieu cette année comme tous les ans, et on ne va pas se laisser abattre. » Si le préjudice financier n’est pas encore chiffré, « le préjudice moral, lui, est assez évident. C’est 40 ans d’investissement, depuis 1982, qui sont partis en fumée. »



Il rappelle enfin que la manifestation reste l’une des plus emblématiques de l’île : « Nous sommes la plus ancienne des foires modernes, celle qui draine le plus de monde, parce que nous sommes la plus ancienne et la plus emblématique des foires de Corse. » Avant de conclure : « Les soutiens arrivent de tous nos exposants, de tous nos partenaires, de la Fédération des foires, et même au-delà… ça nous donne encore plus l’envie de continuer, de nous battre malgré les aléas. »



Un éventuel appel au don pourrait être envisagé, « à tête reposée », dans les jours à venir.