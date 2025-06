À Cargèse, La Poste et l’Office du tourisme partagent désormais le même toit

C’est une nouveauté cette année à Cargèse. Le bureau de poste du village accueille désormais, et pour toute la saison estivale, le point d’information de l’Office du tourisme intercommunal. Le projet est né d’une opportunité logistique. Après le transfert de l’activité de distribution courrier-colis vers Sagone, La Poste de Cargèse a pu libérer de l’espace dans ses locaux entièrement rénovés en décembre 2024. De quoi envisager une nouvelle organisation au service des usagers. Depuis le mois d’avril, le guichet postal accueille donc aussi l’Office du tourisme Ouest Corsica, qui y installe son point d’information saisonnier jusqu’en octobre. L’objectif affiché : faciliter l’accès à l’information pour les visiteurs tout en maintenant un service de proximité pour les habitants.



Situé en plein centre de Cargèse, le bureau rénové offre désormais un espace plus fonctionnel, où cohabitent les services postaux, bancaires, et touristiques. Deux chargés de clientèle, un conseiller bancaire et un responsable d’espace commercial assurent l’accueil aux côtés des agents de l’office du tourisme. Pour La Poste, il s’agit d’une « opportunité précieuse pour renforcer nos services et répondre au mieux aux attentes de la population », souligne Jean-Philippe Poma, directeur exécutif de La Poste en Corse. Du côté de l’Office du tourisme, cette installation dans un lieu central répond à une logique d’accessibilité. « Ce projet innovant illustre notre volonté de conjuguer nos forces avec des acteurs locaux pour mieux informer et accompagner nos visiteurs », explique Mario Zannier, président de l'OT Ouest Corsica.



Inspiré d’initiatives similaires ailleurs en France, notamment au Mont-Saint-Michel, ce regroupement inédit en Corse pourrait faire figure de modèle.