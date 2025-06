Haute-Corse : un nouveau partenariat pour aider les petite entreprises et les travailleurs indépendants en difficulté

Un chantier qui bloque une rue commerçante, une tempête qui met à l’arrêt une activité, une saison qui démarre en demi-teinte… Dans les communes de Haute-Corse, les petites entreprises et les indépendants ne sont pas toujours armés pour affronter les coups durs. Les élus locaux, eux, sont souvent les premiers à en constater les effets. C’est à ce niveau que le nouveau partenariat entre l’Urssaf Corse, le CPSTI (Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants) et l’Association des maires de Haute-Corse prend tout son sens. Il vise à « mieux identifier les situations à risque, et apporter rapidement des solutions concrètes », selon les mots du directeur de l’Urssaf Corse, Sébastien Grippi.



Les mairies pourront désormais alerter directement l’Urssaf lorsqu’un événement menace l’activité d’indépendants ou d’entreprises locales. En retour, des mesures pourront être proposées : reports d’échéances, aides exceptionnelles, dispositifs d’urgence.

Le président du CPSTI Corse, Marc Ninu, rappelle que plusieurs aides financières existent déjà, comme l’ACED (aide aux cotisants en difficulté) ou encore l’aide d’urgence aux victimes d’intempéries, mais qu’elles sont souvent méconnues : « L’information utile sera désormais relayée plus efficacement, via les mairies. »



Une logique de proximité

Au-delà de ces cas d’urgence, ce partenariat ouvre aussi la voie à une meilleure information sur les services de l’Urssaf, comme l’appui à la création d’entreprise ou les dispositifs pour les particuliers employeurs. Les collectivités pourront même bénéficier d’un accompagnement technique sur leurs propres obligations déclaratives, comme la DSN (déclaration sociale nominative). En parallèle, l’Urssaf partagera ses données statistiques avec les collectivités, pour mieux comprendre les dynamiques économiques locales. « Nous voulons soutenir durablement l’économie de proximité », souligne Ange-Pierre Vivoni, président de l’Association des maires de Haute-Corse. « Cela passe par plus de dialogue, plus de coordination, et surtout par des outils accessibles. »