Subventions agricoles et surfaces "peu productives" : L'ODARC aux côtés des agriculteurs

" Lionel Mortini, connait et comprend très bien la situation. L'Odarc va essayer de nous aider, dans un premier temps les plus démunis. " - affirme un des éleveurs caprins reçus ce vendredi après midi par Lionel Mortini dns les bureaux de l'Odarc.



Le problème, toujours le même : les contrôles PAC, qui touchent cette année environ 900 agriculteurs. Pour éviter les fraudes, en effet, l'Etat a lancé en 2019 plus de deux cent contrôles sur des agriculteurs qui bénéficient des aides pour les surfaces dites "peu productives", plus particulièrement occupées par les éleveurs caprins. Les paiements des aides financières des agriculteurs contrôlés sont donc suspendus et retardés de plusieurs semaines (les autres seront payés directement)











Pour venir en aides au monde agricole "une mesure d'urgence sera mise en place par l'ODARC pour aider les plus touchés, ceux qui ne peuvent pas suivre sans ces aides, ceux qui ont les comptes dans le rouge et qui ont des familles à nourrir, avec les indemnités compensatoires de handicaps naturels (ICHN), mais également les aides de minimis agricoles (font partie des règlements décidés par l'Union Européenne pour encadrer le fonctionnement des aides aux entreprises) et de la MSA. " ont affirmé les éleveurs au terme de la rencontre avec Lionel Mortini.







La DDTM va donner le feu vert pour les contrôles



Des contrôles faits de manière aléatoire. Pour savoir s'ils en font partie, tous auront la possibilité de se renseigner sur leur cas grâce à un numéro qui sera rapidement communiqué.











Faire comprendre que la chèvre corse se nourrit essentiellement du maquis corse



Les filières des ovins et celle des caprins en particulier, seront les plus touchées par ces contrôles. En effet, les zones de maquis n'entreraient pas en compte pour les services de l'État, sur les déclarations, ce qui réduirait la surface déclarée par l'agriculteur.



" Mais depuis des millénaires, la chèvre corse se nourrit du maquis. C'est ce que l'État doit comprendre. Il faudrait aujourd'hui faire entrer dans le cahier des charges AOC et AOP, la race Corse, son parcours, sa nourriture » - poursuivent les éleveurs.







Une visite de trois exploitations de caprins va être proposée à l'État, pour comprendre comment vit la chèvre corse.