"A Casa Zitellina", un nouvel espace dédié à la parentalité en Balagne

Élus, familles et partenaires institutionnels se sont réunis, ce mercredi 29 octobre, pour l’inauguration officielle d’A Casa Zitellina, un nouvel espace porté par la Communauté de communes de L’Île-Rousse–Balagne (CCIRB). Un lieu qui regroupe sous un même toit le Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP) et le Relais Petite Enfance (RPE), dans le but d’accompagner les familles balanines dès les premières années de vie des enfants, tout en renforçant le lien social sur l’ensemble du territoire. nbsp;

« C’est un bon moment aujourd’hui, un moment qu’on a rêvé, qu’on a espéré, » a déclaré Lionel Mortini, président de la CCIRB. « Ce n’est pas simplement un bâtiment ou un service, c’est un symbole. Celui d’un engagement collectif fort pour accompagner les familles dès les premiers pas de la vie. Nous avons toujours fait le choix de placer la petite enfance au centre de nos priorités, parce que c’est dans ces premières années que se construit l’avenir du territoire ».



Un espace d’écoute, de partage, d’échange et de lien social

Le Lieu d’Accueil Enfants-Parents, ouvert à tous, gratuit et sans inscription, est destiné aux enfants de 0 à 4 ans accompagnés d’un parent, d’un grand-parent ou d’un adulte référent. Il offre un environnement bienveillant où les petits peuvent jouer, s’éveiller et socialiser, pendant que les adultes échangent, se conseillent et partagent leurs expériences.

« C’est un lieu où les enfants découvrent d’autres univers, d’autres visages, et où les parents peuvent rompre l’isolement parfois ressenti, » explique Mélanie Tomaszewski, infirmière puéricultrice et directrice pédagogique du pôle Petite Enfance de la CCIRB.

« Les accueillants ne sont pas là pour juger ou donner des conseils, mais pour écouter, créer du lien et permettre aux familles de se rencontrer. C’est un lieu de bienveillance et d’humanité avant tout».

Ce dispositif, animé par des professionnels formés, permet également d’accompagner en douceur les enfants qui s’apprêtent à intégrer une crèche ou un mode de garde, facilitant leur adaptation.





Un relais de proximité pour les parents et les assistantes maternelles

Le Relais Petite Enfance, intégré à A Casa Zitellina, complète cette mission en accompagnant les familles dans leurs démarches administratives, le choix du mode de garde, ou encore l’accès aux aides. Il sert aussi de lieu de ressources et de formation pour les assistantes maternelles et les professionnels de la petite enfance, favorisant la qualité de l’accueil sur l’ensemble du territoire intercommunal.

Pour Marie-Astrid Monti-Rossi, directrice du pôle Petite Enfance à la CCIRB, ce nouvel outil est le fruit d’un travail collectif.

L’accueil se fait trois fois par semaine, sur des temps d’échanges libres. Chaque passage est consigné pour évaluer la fréquentation et la qualité du service. Les accueillants ont reçu une formation spécifique, gage de professionnalisme et de bienveillance»





Un projet soutenu par la CAF de Haute-Corse

Partenaire majeur du projet, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de Haute-Corse a accompagné la CCIRB tout au long de la création d’A Casa Zitellina, tant sur le plan de l’investissement que du fonctionnement.

« La CAF a deux grandes missions. Verser les prestations familiales, mais aussi financer et accompagner les services qui améliorent la vie des familles», a rappelé Dominique Marinetti, directeur de la CAF de Haute-Corse.

« Dans le cadre de la convention territoriale globale signée avec la CCIRB, nous soutenons ce type de projet innovant. Ce lieu complète un maillage du territoire cohérent et ambitieux. Avec plus de 10 000 habitants, la communauté de communes entre désormais dans les obligations du service public de la petite enfance. Et elle le fait avec exemplarité».

Le directeur a également salué « l’engagement constant de la CCIRB, qui fait de la Balagne un territoire pilote en matière de politique familiale et d’accueil du jeune enfant ».





Un maillon essentiel d’une politique globale

A Casa Zitellina s’inscrit dans une stratégie plus large de la Communauté de communes, qui multiplie les initiatives en faveur des jeunes familles. Création de nouvelles crèches, micro-crèches, et futurs établissements à Corbara ou Monticello.

« Chaque nouveau projet s’inscrit dans une cohérence globale. Celle d’un service public de proximité, humain et solidaire», a conclu Lionel Mortini. « Sans ces politiques, il n’y aurait pas de jeunes, pas de vie. Ce lieu est un investissement sur l’avenir, un investissement pour un territoire attractif et vivant».

