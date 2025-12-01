L'association Inseme reçoit un don exceptionnel d'une famille corse

C’est un don exceptionnel qu’Inseme vient de recevoir d’une famille corse. Mercredi dernier, l’association qui accompagne les patients devant se rendre sur le continent pour raisons médicales a reçu un chèque de 30 000 € de la part de Bernard Massei, lors d’une cérémonie organisée dans ses locaux à Ajaccio, en présence de la présidente, Laetitia Cucchi



« Ce geste d’une profonde générosité fait suite au décès de Madame Edwige Vinciguerra et de Monsieur Ange Massei. Inseme tient à rendre hommage à leur mémoire et à exprimer toute sa gratitude à M. Massei », explique l’association en soulignant que « cette contribution essentielle permettra à l’association de renforcer son action quotidienne : aides financières, soutien logistique et humain, accompagnement administratif, mais aussi le développement du projet d’achat de logements destinés à héberger les familles proches des centres hospitaliers ».



Face à ce bel acte, Inseme a tenu à adresser « ses remerciements les plus sincères à la famille Massei pour ce geste de solidarité, qui aura un impact direct et immédiat sur le quotidien des familles accompagnées ».