L'association Inseme reçoit un don exceptionnel d'une famille corse


La rédaction le Samedi 13 Décembre 2025 à 12:16

L’association qui accompagne les patients corses devant se rendre sur le continent pour raisons médicales a reçu un don exceptionnel de 30 000 € de la part de Bernard Massei, en hommage à la mémoire d’Edwige Vinciguerra et d’Ange Massei. Un beau geste qui contribuera à renforcer ses actions au quotidien



(Crédit photo : association Inseme)
C’est un don exceptionnel qu’Inseme vient de recevoir d’une famille corse. Mercredi dernier, l’association qui accompagne les patients devant se rendre sur le continent pour raisons médicales a reçu un chèque de 30 000 € de la part de Bernard Massei, lors d’une cérémonie organisée dans ses locaux à Ajaccio, en présence de la présidente, Laetitia Cucchi
 
« Ce geste d’une profonde générosité fait suite au décès de Madame Edwige Vinciguerra et de Monsieur Ange Massei. Inseme tient à rendre hommage à leur mémoire et à exprimer toute sa gratitude à M. Massei », explique l’association en soulignant que « cette contribution essentielle permettra à l’association de renforcer son action quotidienne : aides financières, soutien logistique et humain, accompagnement administratif, mais aussi le développement du projet d’achat de logements destinés à héberger les familles proches des centres hospitaliers ». 
 
Face à ce bel acte, Inseme a tenu à adresser « ses remerciements les plus sincères à la famille Massei pour ce geste de solidarité, qui aura un impact direct et immédiat sur le quotidien des familles accompagnées ». 




