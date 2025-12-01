Biguglia - Quand la magie de Noël opère au collège Campo Vallone

« L’idée m’a été soufflée voilà quelques années par Mr Danesi, chef cuisinier du collège de Lucciana où j’étais alors principale adjointe. Malheureusement nous n’avions pu transformer ce rêve en réalité » explique Yannick Decombes, aujourd’hui principale du collège Campo Vallone à Biguglia. « L’an passé j’ai lancé l’idée à la CPE et toute l’équipe pédagogique a adhéré. Les élèves ont été enthousiastes. La première édition a tellement plu aux résidents qu’ ils ont voulu réitérer la manifestation cette année. Nous avons donc signé une convention avec l’EHPAD St André et c'est devenu maintenant une habitude. Nos élèves des parcours artistiques se déplacent aussi régulièrement à l’EHPAD. Cette journée d’aujourd’hui se veut un moment de partage avec les personnes âgées, pour les sortir de leur quotidien, de leur univers pas toujours agréable, un repas intergénérationnel et solidaire avec nos jeunes, à la fois au bénéfice des enfants mais aussi au bénéfice des anciens».





Et le collège, emmené par le dynamique CEV, Conseil de la Vie Collégienne, a mis …les petits plats dans les grands pour la circonstance. Du chef cuisinier et sa brigade, aux AED, Alexia et Elodie, en passant par les CPE Catherine Ottaviani et Adriana Mangili, Patrice Ettori, directeur adjoint, les professeurs des ateliers danse et chant (Emmanuelle Mariini, Virginie Letellier, Marion Cabarcos, Catia Cardante), leurs élèves, tout le monde a contribué à la fête.



Distibution de cadeau

«Aujourd’hui, nous sommes venus vous offrir un peu de lumière, un peu de sourire. C’est bientôt Noël, ce temps de magie, de paix, de partage, d’amour et d’amis » déclarait la collégienne Clara dans son message d’accueil à la dizaine de résidents de St André. Un bel apéritif poétique préfigurant un menu de fête : Foie gras, saumon fumé, sauté de veau à la châtaigne, paupiettes de dinde aux girolles, pommes dauphines, poêlée de légumes. Bûches pâtissières et clémentines ne constituaient pas les seuls desserts puisque les élèves des ateliers artistiques offraient ensuite dans l’auditorium un spectacle créé pour la circonstance.





«En cette douce saison de Noël, nous venons partager l’étincelle, de nos pas, de nos chants, de nos danses, pour un moment de joie et de chance. Que nos gestes légers et gracieux, éclairent vos cœurs, illuminent vos yeux. Laissez-vous porter, rêver » annonçait Giulia, lançant l’après midi récréative où se mêlaient concert de piano et de flutes, chants, danses et distribution de cadeaux confectionnés par les élèves encadrés par Mme Garatte.



L’espace de quelques heures, le temps a suspendu son vol au-dessus de Biguglia. Les « anciens » retrouvaient des petits-enfants qu’ils ne voyaient peut-être plus, les collégiens des grands-parents trop tôt disparus.

« Les retours sont toujours émouvants de la part des résidents comme des élèves » souligne Yannick Decombes, « ce sont des moments très forts où ils échangent, discutent, un espace de solidarité où chaque enfant est référent d’un résident. Ça tisse du lien. C'est fort à la fois pour les enfants et les personnes âgées. Le contact passe très bien entre les deux générations». L’esprit de Noël était bien là ce mardi…. Des étoiles pétillaient dans les yeux embués de cette résidente : « Des étoiles ? Bien plus que ça c’est le cosmos ici ! ».

