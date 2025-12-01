Spassighjata - À Bastia, 1 200 coureurs attendus pour une 10e édition anniversaire

Ils seront 1 200 coureurs à s’élancer samedi dans les rues de Bastia pour la 10e édition de la Spassighjata, un rendez-vous désormais bien ancré dans le calendrier sportif bastiais. À l’origine de cette course nocturne de 9,5 km, l’Associu Mantinum, fondée en 2014 avec une idée précise : proposer à Bastia un événement sportif capable de mêler sport, culture et fête autour de la date du 8 décembre. « On est motivés par le fait d’organiser un événement sportif qui s’adresse à tout le monde, tout en alliant une partie un peu plus festive, le tout dans la bonne humeur », explique Sébastien Graziani, vice-président de l’association.





Depuis sa création, la Spassighjata se distingue par un parcours volontairement évolutif. Au fil des années, il est légèrement modifié « pour pouvoir inclure les nouveaux bâtiments et édifices qui sont sortis de terre ». « Je pense au Mantinum, à l’Aldilonda… On a une volonté de rassembler, mais aussi de faire découvrir le patrimoine de la ville. On essaie chaque année de modifier le parcours, même si on ne rajoute qu’un ou deux virages en plus. L’idée, c’est de ne pas avoir un parcours fixe. » Cette année, pour célébrer la 10e édition, les organisateurs ont choisi de revenir à un tracé proche de celui de la première Spassighjata.





La rue César Campinchi, retirée ces dernières années, fait ainsi son grand retour. « On l’avait enlevée les autres années parce qu'elle posait des problèmes de sécurité, puisque les coureurs descendaient en sens inverse des voitures », précise Sébastien Graziani. « Mais cette année, elle y sera ! La circulation sera temporairement coupée entre 19h15 et 19h45, le temps que le plus gros du peloton soit passé. Ensuite, quand le gros du flux sera passé, les autres coureurs pourront continuer la course sur les trottoirs. » Plusieurs nouveautés marqueront également cette édition anniversaire. « Il y a un clin d'œil particulier qui est fait sur la naissance de Pascal Paoli, les coureurs auront un tee-shirt à son effigie. Et surtout, la course sera retransmise en direct sur Via Stella, c'est le premier trail en Corse à l’être. »





Un rendez-vous devenu incontournable





Si la Spassighjata attire chaque année davantage de participants, son organisation relève d’un véritable travail de fond. « On ne l’organise pas du jour au lendemain : c'est un travail de longue haleine qui débute au moins un an à l'avance. » L’un des enjeux majeurs est de réussir à concevoir un parcours en pleine ville tout en limitant au maximum l’impact sur la circulation. « L'idée, c'est d'emprunter le moins d'axes routiers possibles et de perturber le moins possible la circulation, de ce fait, le départ a été décalé à 19heures. Mais il faut aussi trouver assez de monde pour encadrer le parcours et garantir la sécurité des coureurs, et également garantir que les conditions de course soient respectées. Et il y a aussi l'aspect de secours, pour pouvoir réagir immédiatement si un incident venait à se produire. » Cette année, environ 150 personnes sont mobilisées tout au long de la course.



Au-delà de la course principale, la Spassighjata se veut être un événement qui rassemble toutes les générations. Dès 15 heures, deux courses pour les enfants seront organisées, suivies d’un goûter et de la distribution de cadeaux. À 17 heures, place à la marche solidaire, dont les bénéfices seront reversés à l’association Luce di Sperenza, engagée dans la lutte contre le cancer du cerveau. « C’est un événement mythique, qui représente aussi l’entrée dans la période des fêtes », souligne le vice-président de l’Associu Mantinum.

Pour cette 10e édition, les 1 200 dossards se sont vendus en seulement quatre heures. « C’est une course qui attire énormément de monde. Ça a été le premier city trail de Corse, les créateurs de l'événement ont mis la barre très haute, et derrière, on s'est appliqués tous les ans à reproduire un schéma qui fonctionne. »

