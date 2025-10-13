Spassighjata 2025 : les 1.000 dossards du city trail bastiais vendus en moins de 4 heures

Ils étaient 600 à Bastia lors de la première édition de la Spassighjata, en décembre 2014. Une décennie plus tard, les dossards pour l’édition 2025 se sont tous écoulés en moins de 4 heures ! Il fallait être rapide ce lundi, presque plus que sur le parcours, pour pouvoir obtenir le précieux sésame et participer à la 10ᵉ édition du city trail bastiais, le 6 décembre prochain. « On connaissait l’engouement ! On s’attendait à ce que ça parte vite, mais pas aussi vite », commente Sébastien Graziani, le président de l’Associu Mantinum, organisateur de l’événement.



Un engouement qui, pour le président, engage « à faire un événement de grande qualité ». Ce succès, pour Sébastien Graziani, s’explique de plusieurs manières : « Son positionnement dans le calendrier, il y a a Festa di a Nazione, c’est aussi le moment où l’on rentre dans la période de Noël. C’est aussi le tout premier city trail de Corse. Cela fait des années que l’on fait 1.000 inscrits ». Pour l’Associu Mantinum, « il y a eu dès le départ des bases solides », qui attirent désormais des coureurs bien au-delà de Bastia : « Des traileurs de toute la Corse, mais aussi des personnes du continent, de Marseille, de Lyon, mais aussi d’Italie ».



Augmenter le nombre de participants pour répondre à la demande ?



Avec des inscriptions closes en seulement quatre heures, évidemment qu’il y a des déçus. Et se pose la question légitime d’augmenter le nombre de participants. Pas si simple, répond Sébastien Graziani, même si l’Associu Mantinum y réfléchit pour les prochaines éditions : « Car on se rend compte qu’on n’a pas pu satisfaire tout le monde. Une course à 2.000 ou 3.000 participants ne pourrait pas partir de la place du Marché, ni passer dans certaines rues et certains passages. L’événement pourrait perdre de sa splendeur, c’est vraiment ce que l’on veut éviter. » Dans tous les cas, la question est ouverte.



Des changements pour cette 10ᵉ édition



Le président de l’Associu Mantinum ne veut pas encore trop en dévoiler, mais cette 10ᵉ édition aura quelques nouveautés et changements au programme. « Pour cette année, on va essayer de lancer le chrono au dossard, pour que chaque coureur puisse avoir son temps une fois passé sous l’arche, pour éviter les bousculades. Et puis, on essaye de faire toujours quelque chose de visuellement beau. On a fait un maillot spécial pour le tricentenaire de la naissance de Pascal Paoli. On essaye de travailler à une remise des prix et un repas dans le Cosec du Fangu. »



Côté course, le parcours devrait faire entre 9,4 et 9,8 km pour 300 m de dénivelé : « On voudrait revenir à une Spassighjata avec un parcours classique, comme c’est les 10 ans. » Et pour terminer sur les performances : « Le niveau augmente. En 10 ans, la moyenne est passée sous l’heure pour les coureurs ; elle était au-dessus il y a une décennie. » conclut Sébastien Graziani.