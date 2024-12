Bastia : Théo Guidicelli s'impose sous la pluie pour sa quatrième victoire à la Spassighjata

Sous une pluie battante et sur un sol transformé en véritable patinoire par endroits, Théo Guidicelli a prouvé une nouvelle fois qu’il était le maître incontesté de la Spassighjata. Incertain jusqu’au dernier moment, le coureur bastiais a finalement pris le départ et dominé la course, franchissant la ligne d’arrivée en 36 minutes 29. Il devance Noël Giordano, qui termine à 37 minutes 09, et Lambert Santelli, troisième avec un chrono de 37 minutes 25.



Organisée ce samedi 7 décembre par l’Associu Mantinum cette neuvième édition a rassemblé 1 137 coureurs malgré des conditions climatiques peu engageantes. La pluie a considérablement compliqué la course : « Les rues étaient de véritables rivières et le sol particulièrement glissant », a expliqué un participant, à l’arrivée.



Pour cette édition, le parcours a été repensé, avec un départ déplacé sur la place Saint-Nicolas avant que les coureurs ne s’élancent sur le boulevard du Général de Gaulle. Un sas prioritaire a également été mis en place pour les 200 meilleurs coureurs de l’édition précédente, leur permettant de partir en tête du peloton.



Une célébration perturbée

Si l’énergie et la détermination des coureurs ont permis de maintenir l’épreuve, la grande célébration prévue au marché de Noël après la course a dû être annulée à cause des intempéries. Une déception pour les participants, mais un contretemps qui n’a pas gâché la joie des athlètes. « Malgré la pluie, on est là pour courir, pour le plaisir et l’effort collectif. C’est ça l’esprit de la Spassighjata », a confié un coureur ravi de l’expérience.



LE CLASSEMENT