Son établissement visé à Ajaccio - Laurent Torre fustige un acte qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques

Ils s’en sortent miraculeusement avec des contusions et une belle frayeur. Ce mardi peu après 4 heures, Laurent Torre, sa femme et son fils ont été réveillés par une explosion qui a ciblé leur établissement de formation en permis bateaux situé sur la plage du Ricanto à Ajaccio. Une détonation suivie d’un incendie qui ont lourdement touché l’établissement où vit cette famille, ainsi que leur centre de plongée attenant.
Dès le début de matinée, ce mardi, le procureur de la République d’Ajaccio, Nicolas Septe a largement privilégié la piste criminelle, en indiquant toutefois qu’ « à ce stade, les investigations ne permettent pas de déterminer le mobile de cet acte criminel », ajoutant que ce dernier devra être « activement travaillé » par les enquêteurs de la DIPN.
Mais pour Laurent Torre, syndicaliste du STC et militant de Core in Fronte, il ne fait aucun doute que c’est sa personne qui était visée. « Je ne pense pas que ce soit de la jalousie commerciale. Nous sommes une petite entreprise avec des salariés qui travaillent, tout le monde est satisfait de ce que nous faisons, nous ne faisons d’ombre à personne », souffle-t-il. Et d’insister : « Ce n’est pas l’outil de travail qui a été visé, sinon on aurait mis le feu à mes trois bateaux ». Soulignant par ailleurs ne pas avoir de différend d’ordre privé, il fustige : « Ce ne sont pas seulement mes établissements qui ont été visés, mais mon lieu d’habitation. Ce qui s’est passé cette nuit va au-delà de tout ce qui a pu se passer jusqu’à présent. On a vu des bateaux incendiés, des commerces incendiés… Là, c’est un lieu d’habitation qui a été incendié ! À cette heure-ci, il aurait pu y avoir 3 morts ». S’il n’a pas été blessé, le fils de Laurent Torre a ainsi notamment dû traverser les flammes pour pouvoir sortir de l’établissement.
Les pertes matérielles sont encore difficiles à évaluer pour l’heure tant pour l’établissement de formation en permis bateaux, lourdement touché, que l’école de plongée, qui a connu des dégâts collatéraux. Ordinateurs détruits, électricité hors service, combinaisons de plongée parties en fumée… Leurs activités ont dû être interrompues ce mardi. « Les dégâts ne sont que matériels, ce n’est pas grave, mais les auteurs de cet acte ont touché à mon fils et à ma femme, ça c’est très grave et je ne l’oublierai pas », dénonce Laurent Torre qui a passé une partie de sa matinée au commissariat pour déposer plainte. « Je veux que par tous moyens les auteurs de ces faits soient retrouvés », affirme-t-il en se disant par ailleurs touché par les dizaines d’appels de soutien qu’il a reçus depuis le début de journée.
« Si je dérange tant mieux, et je continuerai à le faire. Le seul moyen de me faire taire sera de m’abattre »,avertit encore le militant nationaliste avant de lancer : « Mon engagement ne faiblira jamais. Je suis toujours en première ligne, et je continuerai à l’être car les causes que je défends sont toujours justes. Elles ne plaisent peut-être pas à tout le monde, mais elles sont justes. Et je continuerai à me battre pour mon pays, pour sa terre, pour mes enfants, mes parents et ma femme ».
