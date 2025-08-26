Son établissement visé à Ajaccio - Laurent Torre fustige un acte qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques

MP avec PS le Mardi 26 Août 2025 à 14:36

Quelques heures après l’explosion qui a ravagé son établissement située sur la plage du Ricanto à Ajaccio, Laurent Torre a réagi ce mardi à la mi-journée. Le militant nationaliste dénonce un acte criminel qui, selon lui, visait directement sa personne et aurait pu coûter la vie à sa famille.