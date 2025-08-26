Ajaccio : une école de plongée détruite par une explosion plage du Ricanto

CorseNetInfos
MP le Mardi 26 Août 2025 à 09:15

Tôt ce mardi matin, une explosion a détruit l'école de plongée et de permis bateaux située plage du Ricanto à Ajaccio, indique le procureur de la République d'Ajaccio, Nicolas Septe, qui privilégie la piste criminelle. L'établissement appartient à Laurent Torre, militant de Core in Fronte.



(Photos : Paule Santoni)
Isula Furmazione, l'école de plongée et de permis bateaux située plage du Ricanto à Ajaccio, a été entièrement détruite par une explosion suivie d'un incendie, aux alentours de 5h ce mardi matin, indique le procureur de la République d'Ajaccio, Nicolas Septe. "Cette explosion n'a pas fait de blessé", ajoute-t-il.  Une enquête a été ouverte et a été confiée à la DIPN d'Ajaccio du chef de dégradation par incendie. La piste criminelle est toutefois d'ores et déjà largement privilégiée. "À ce stade, les investigations ne permettent pas de déterminer le mobile de cet acte criminel", précise encore Nicolas Septe. 

L'établissement appartient à Laurent Torre, militant de Core in Fronte. En fin de matinée, le parti indépendantiste a réagit sur ses réseaux sociaux, fustigeant un acte dont les "conséquences auraient pu être dramatiques". " Laurent, sa compagne et son fils dormaient à l'intérieur au moment des faits. Si Laurent et sa femme ont pu utiliser une issue de secours, le fils, lui, a dû traverser les flammes pour sortir ", souligne le mouvement en mettant en garde " les apprentis sorciers qui visent à créer le chaos en Corse ". " Que ces ennemis de la Corse sachent que CoreInFronte sera toujours, politiquement et humainement, en travers de leur route et de leurs agissements crapuleux quels qu'ils soient ".


 
De nombreux élus et militants ont par ailleurs tenu à apporter leur soutien à Laurent Torre ce mardi matin, à l'instar du député de la 2ème circonscription de Corse-du-Sud, Paul-André Colombani qui a dénoncé "un acte d'intimidation lâche et inacceptable, qui mérite une condamnation sans équivoque".
 

