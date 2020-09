Social : préavis de grève des agents ADMR Haute-Corse pour le 21 septembre

« Le 7 mai dernier, le Ministre des Solidarités et de la Santé annonçait en conférence de presse le versement de la prime aux professionnels dans les meilleurs délais pour les personnels des Centres Hospitaliers et des EHPAD » écrit Sandrine Mazeau, déléguée syndicale CGT ADMR Haute-Corse.

«Nous nous réjouissons de cette mesure pour les professionnels concernés. Depuis plusieurs décrets sont parus : celui du 14 mai, du 5 juin, du 8 juin suivi de celui du 12 juin concernant le secteur médico-social. Mais une nouvelle fois, les salariés du secteur de l’aide et du maintien à domicile semblent les grands oubliés de cette reconnaissance nationale alors qu’ils ont, avec compétence et malgré les risques sanitaires, poursuivi leurs tâches auprès des personnes fragiles et dépendantes. Ils ont été bien souvent les seuls à être en lien avec les personnes isolées à leur domicile durant toute la période de confinement devant faire face au manque de moyens humains et matériels considérables dans ce secteur."







"Aujourd’hui, l'absence de reconnaissance de ce travail pourtant indispensable nous parait inappropriée et un signal préjudiciable à leur engagement professionnel" poursuit la déléguée syndicale de la CGT.

" De ce fait, il apparaît indispensable, que la prime soit à présent allouée et versée à l’intégralité des professionnels des établissements sociaux, médico-sociaux comme le prévoit l’instruction du 5 juin 2020 ainsi qu’aux salariés des services d’aide et d’accompagnement à domicile, y compris ceux relevant de l’emploi direct par des particuliers. Nous demandons que celle-ci puisse être allouée de manière universelle par professionnel, quels que soient les métiers et services, sur la base de 1 500 euros nets. Notre organisation syndicale a demandé une négociation sur le versement de cette prime à l'ensemble des personnels ADMR et à ce jour les négociations n'ont pas aboutis" explique Sandrine Mazeau.

"C'est pourquoi nous lançons ce jour un préavis de grève pour le lundi 21 septembre à compter de 7h du matin avec une mobilisation devant la Fédération ADMR de Haute-Corse à partir de 9h. Les premières de cordées veulent être entendues et respectées»